Тетяна Рагозіна: три чемпіонати — три перші місця

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Кременчуцька спортсменка продовжує збільшувати власну колекцію нагород (На фото Рагозіна по центру з нагородою переможця чемпіонату світу в польському Білхатові)

Участь у цьогорічних змаганнях за маршрутом Київ-Білхатів — Берислав принесли активній спортсменці ще три «золоті» нагороди у скандинавській ходьбі (СХ).

Спочатку пані Тетяна вже за традицією упевнено виграє у Києві столичну першість. А у серпні львівський клуб «Карпатія», за який виступає спортсменка з Кременчука, делегував Тетяну Рагозіну разом з колегами до польського міста Білхатів. Шахтарське місто сусідньої держави із дуже розвинутою спортивною інфраструктурою у серпні приймало чемпіонат світу участь зі скандинавської ходьби. З різних куточків світу до Польщі приїхали понад 800 прихильників цього виду спорту. Скандинавську ходьбу вже можна назвати саме так, хоча ведуться дискусії — до чого приєднати цей вид. Одне зрозуміло — скандинавська ходьба дуже швидко здобуває нових прихильників. В тім числі й в Україні. Хоча, зрозуміло, через війну поширення СХ не набуло очікуваних темпів.

У Білхатові Тетяна Рагозіна упевнено виграла 5-кілометрову дистанцію у своїй категорії. Не дивлячись на те, що один із суддів показав українці неподалік фінішу невмотивовану жовту картку, а кожне таке покарання відмінусовує 30 секунд часу. Запас «міцності» Рагозіної був наскільки великий, що в її виграші не засумнівався ніхто — у своїй віковій категорії вона здобула «золоту» нагороду.

Тетяна Рагозіна: дистанцію подолано

Останнім у часовому вимірі змаганням став для кременчужанки чемпіонат України із СХ, який в кінці вересня відбувся у Бориславі на Львівщині.

— Змагання проходили у дуже мальовничому місці — на гірськолижному курорті Буковиця. Для тих учасників, хто приїхав з місць, де постійно лунають повітряні тривоги, де чутно вибухи, то було як побувати кілька днів у зовсім іншому вимірі, — ділиться враженнями Тетяна Рагозіна. — Це були кілька днів своєрідної релаксації.

Але змагання є змаганнями. Старт і фініш 5-кілометрової дистанції здійснювався з вершини гори. Тобто, половина дистанції — вниз по схилу, половина — вгору.

— Маршрут був достатньо складний, четвертий за категорію складності, а всього є шість категорій, — продовжує пані Тетяна. — Ділянки із сипучими грунтами, багато різких поворотів, рух вгору.

Саме через це чимало учасників не змогли упоратися з труднощами та закінчити дистанцію. Особливо ті, хто вперше вирішив брати участь в офіційних змаганнях із СХ. До речі, Кременчук представили у Бориславі цього разу, крім Тетяни Рагозіної, одразу три дебютантки — Ніна Коваленко, Олена Алєксеєва та Ірина Любенко. Вдалою була перша проба сил для Ніни Коваленко. Вона одразу виграла «бронзову» нагороду.

Тетяна Рагозіна і на чемпіонаті України виграла перше місце. І зробила це переконливо.

— Знаєте, організатори намагалися все провести на достойному рівні. На мій погляд, їм це вдалося. Навіть нагороди були виготовлені за оригінальними макетами, — каже пані Тетяна. — Все було красиво.

У Бориславі в чемпіонаті України брали участь команди із 17 областей України, понад 120 учасників. На трасу виходили учасники різного віку від 6 років до 84-х. Найстаршим був спортсмен зі Львова.

— Скандинавська ходьба набуває все більшої популярності. Це доконаний факт. До багатьох приходить розуміння, що тут, як і в інших видах спорту, панує єдиноборство, гарту ється витривалість, панують азарт, спортивний настрій. Словом, це життєвий позитив, — підсумовує Тетяна Рагозіна, яка продовжує популяризувати цей вид активного відпочинку, очолюючи відділення скандинавської ходьби у Кременчуці у рамках всеукраїнської програми «Активні парки».

Поступово кількість охочих займатися скандинавською ходьбою у Кременчуці збільшується.



