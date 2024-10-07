Кременчуцькі спортсмени — переможці та призери обласного чемпіонату з боксу серед юнаків та юніорів

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Тепер на боксерів чекає підготовка на чемпіонат України, що відбудеться наприкінці жовтня

Кременчуцькі спортсмени завоювали нагороди на чемпіонаті Полтавської області з боксу серед юнаків та юніорів, що відбувся з 3 до 5 жовтня. Результатами змагань поділився кременчуцький тренер та суддя чемпіонату Максим Рудницький.

У здобутку вихованців Максима — 8 нагород: 3 «золота», 1 «срібло» та 4 «бронзи»:

І місце — Тимофій Морозов, Анна Кірєєва, Софія Нестеренко;

ІІ місце — Єгор Євдашко;

ІІІ місце — Денис Коваль, Єгор Хребтов, Гліб Лобко, Єгор Бугрименко.

За словами Максима Рудницького, у чемпіонаті взяли участь 160 спортсменів із Полтави, Горішніх Плавнів, Миргорода, Заводського, Гадяча, Решетилівки, Нових Санжар та Кременчука.

Захід пройшов за 3 дні на вищому рівні, організація була пречудова, медалі та кубки і призи чемпіонам, з підтримкою обласної федерації боксу та спонсорами для юних спортсменів зробили велику роботу, привітали і захисників нашої країни — пише тренер.

Зокрема, вітав та нагороджував боксерів і колишній очільник Полтавської облвійськадміністрації Дмитро Лунін.

Здобутками своїх вихованців на чемпіонаті з боксу поділилися і у Спеціалізованій дитячо-юнацькій школі олімпійського резерву з боксу.

У школі привітали чемпіонів, фіналістів та призерів турніру за здобуті призові місця, а також подякували тренерам, які готували юних спортсменів до змагань.

Наступним кроком для кременчуцьких боксерів є підготовка до чемпіонату України, який відбудеться наприкінці жовтня.

Нагадаємо, у чемпіонаті з боксу призові місця вибороли й учні Кременчуцького спортивного ліцею імені І. Піддубного.