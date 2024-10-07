Кременчуцькі спортсмени завоювали нагороди на чемпіонаті Полтавської області з боксу серед юнаків та юніорів, що відбувся з 3 до 5 жовтня. Результатами змагань поділився кременчуцький тренер та суддя чемпіонату Максим Рудницький.
У здобутку вихованців Максима — 8 нагород: 3 «золота», 1 «срібло» та 4 «бронзи»:
За словами Максима Рудницького, у чемпіонаті взяли участь 160 спортсменів із Полтави, Горішніх Плавнів, Миргорода, Заводського, Гадяча, Решетилівки, Нових Санжар та Кременчука.
Зокрема, вітав та нагороджував боксерів і колишній очільник Полтавської облвійськадміністрації Дмитро Лунін.
Здобутками своїх вихованців на чемпіонаті з боксу поділилися і у Спеціалізованій дитячо-юнацькій школі олімпійського резерву з боксу.
У школі привітали чемпіонів, фіналістів та призерів турніру за здобуті призові місця, а також подякували тренерам, які готували юних спортсменів до змагань.
Наступним кроком для кременчуцьких боксерів є підготовка до чемпіонату України, який відбудеться наприкінці жовтня.
Нагадаємо, у чемпіонаті з боксу призові місця вибороли й учні Кременчуцького спортивного ліцею імені І. Піддубного.
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