На Полтавщині російська «Герань» впала у полі: вибухотехніки знешкодили бойову частину, яка не здетонувала

Вибухотехніки Полтавщини знешкодили бойову частину ударного безпілотника, яка впала на території області і не здетонувала. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, безпілотником виявився ударний літальний апарат «Герань-2».
Зважаючи на небезпеку переміщення вибухонебезпечної частини дрона, сапери поліції оглянули бойову частину, знешкодили її та вивезли у безпечне місце, де потім підірвали.
Правоохоронці вкотре нагадують громадянам про заборону самостійно переміщувати чи торкатися залишків ракет та нерозірваних боєприпасів, а у разі їх виявлення — відразу повідомляти поліцію.
Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині спеціалісти аварійно-рятувального загону спеціального призначення знищували знайдений на території району боєприпас.
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