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Надзвичайні новини

У Кременчуці патрульні зупинили нетверезого водія з підробленими номерами та без прав

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 358

 

Водій автівки виявився «під кайфом», а ще — позбавлений права керування автомобілями на 10 років

5 жовтня, під час патрулювання на вулиці Троїцька у Кременчуці, патрульні зупинили Skoda Kodiaq за порушення правил дорожнього руху. Поліціянти встановили, що водій керував автомобілем з незаконно встановленими державними номерними знаками, які належать Збройним Силам України, а також використовував проблискові маячки без відповідного дозволу. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції міста.

Під час спілкування з 44-річним водієм, поліціянти помітили ознаки наркотичного сп'яніння та запропонували йому пройти огляд, з чим водій погодився. Результати освідування поки невідомі.

Крім того, патрульні встановили, що водій позбавлений права керування транспортними засобами на 10 років за рішенням суду.

Інспектори склали ряд адміністративних протоколів, зокрема:

  • ч.2 ст.121-3 (Порушення вимог щодо використання номерних знаків транспортних засобів),
  • ст.122-5 (Порушення вимог щодо встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв),
  • ч.1 ст.122-2 (Невиконання вимог про зупинку),
  • ч.5 ст.126 (Керування транспортним засобом без права керування) КУпАП.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці патрульні зупинили мотоцикліста, бо той був без шолома, а він виявився п'яним і позбавленим права керування.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: патрульна поліція водій
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