У Кременчуці патрульні зупинили нетверезого водія з підробленими номерами та без прав

5 жовтня, під час патрулювання на вулиці Троїцька у Кременчуці, патрульні зупинили Skoda Kodiaq за порушення правил дорожнього руху. Поліціянти встановили, що водій керував автомобілем з незаконно встановленими державними номерними знаками, які належать Збройним Силам України, а також використовував проблискові маячки без відповідного дозволу. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції міста.
Під час спілкування з 44-річним водієм, поліціянти помітили ознаки наркотичного сп'яніння та запропонували йому пройти огляд, з чим водій погодився. Результати освідування поки невідомі.
Крім того, патрульні встановили, що водій позбавлений права керування транспортними засобами на 10 років за рішенням суду.
Інспектори склали ряд адміністративних протоколів, зокрема:
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці патрульні зупинили мотоцикліста, бо той був без шолома, а він виявився п'яним і позбавленим права керування.
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