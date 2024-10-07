У Кременчуці патрульні зупинили нетверезого водія з підробленими номерами та без прав

5 жовтня, під час патрулювання на вулиці Троїцька у Кременчуці, патрульні зупинили Skoda Kodiaq за порушення правил дорожнього руху. Поліціянти встановили, що водій керував автомобілем з незаконно встановленими державними номерними знаками, які належать Збройним Силам України, а також використовував проблискові маячки без відповідного дозволу. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції міста.

Під час спілкування з 44-річним водієм, поліціянти помітили ознаки наркотичного сп'яніння та запропонували йому пройти огляд, з чим водій погодився. Результати освідування поки невідомі.

Крім того, патрульні встановили, що водій позбавлений права керування транспортними засобами на 10 років за рішенням суду.

Інспектори склали ряд адміністративних протоколів, зокрема:

ч.2 ст.121-3 (Порушення вимог щодо використання номерних знаків транспортних засобів),

ст.122-5 (Порушення вимог щодо встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв),

ч.1 ст.122-2 (Невиконання вимог про зупинку),

ч.5 ст.126 (Керування транспортним засобом без права керування) КУпАП.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці патрульні зупинили мотоцикліста, бо той був без шолома, а він виявився п'яним і позбавленим права керування.