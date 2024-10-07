Учора у Кременчуці згорів автомобіль

Учора, 6 жовтня, близько 17.49 у Кременчуці на вулиці Молодіжній згоріла машина. Про це стало відомо із добового зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
За даними рятувальників, пожежа сталася у гаражі. Внаслідок загоряння автівка знищена повністю, вогнем закоптило стіни та стелю. Сам гараж вдалося врятувати.
На місці працювали рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. Через сильне задимлення пожежники використовували засоби захисту органів дихання.
Причину виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці ДСНС.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці горів вантажний фургон — пожежу вдалося загасити до приїзду рятувальників.
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