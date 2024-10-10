Захисникам неба, бійцям ППО ЗСУ, терміново потрібні ліки

Цілодобово наші сили ППО стоять на захисті неба. Вони відбивають атаки, які задають росіяни по українських містах, в тому числі й по Кременчуку.
Зараз воїни потребують нашої підтримки й допомоги.
Волонтер Дмитро Панченко звертається до всіх кременчужан з проханням допомогти захисникам неба.
Також для 157 ОМБР та для військової частини 0222 потрібно близько 2500 окопних свічок.
Віримо в вашу допомогу, та Разом до перемоги!
Телефон волонтера Дмитра Панченка - 096-099-62-60.
Номер його картки - 4314 1401 1088 8317.
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