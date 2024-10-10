Захисникам неба, бійцям ППО ЗСУ, терміново потрібні ліки

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 238

Цілодобово наші сили ППО стоять на захисті неба. Вони відбивають атаки, які задають росіяни по українських містах, в тому числі й по Кременчуку.

Зараз воїни потребують нашої підтримки й допомоги.

Волонтер Дмитро Панченко звертається до всіх кременчужан з проханням допомогти захисникам неба.

— Допоможемо разом! Нашим захисникам терміново потрібні ліки. Лише разом ми зможемо зібрати все необхідне та допомогти нашим захисникам! Перелік ліків які терміново потрібні знеболювальні; противірусні; диклофенак; протизастудні; протизастудні чаї; мефетамінка, фервекс, колдфлю, ф люколд, — написав волонтер.

Також для 157 ОМБР та для військової частини 0222 потрібно близько 2500 окопних свічок.

Віримо в вашу допомогу, та Разом до перемоги!

Телефон волонтера Дмитра Панченка - 096-099-62-60.

Номер його картки - 4314 1401 1088 8317.