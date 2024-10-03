Українці у жовтні отримають меншу зарплату — Железняк

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 231 Коментарів: 1

Наприкінці жовтня українці можуть отримати зменшену зарплату через підвищення військового збору, про це попередив нардеп Ярослав Железняк. Очікується, що після схвалення парламентом президент підпише закон про підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Закон набуде чинності заднім числом — із початку жовтня.

Багато українців на той час уже отримають аванс, розрахований за старою ставкою військового збору — 1,5%. За словами Железняка, це може створити проблему для роботодавців. Оскільки аванс уже виплачений, Мінфін пропонує компенсувати різницю, віднімаючи додаткову суму з основної зарплати. Це призведе до того, що наприкінці місяця зарплата буде зменшена не лише на 3,5% через нову ставку збору, а й на ту частину, яка була нарахована під час виплати авансу за старою ставкою.