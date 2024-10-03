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Полтавщина

На Полтавщині за чотири роки висадили понад 26 мільйонів дерев

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 84

 Лісистість області за три роки збільшилась на 1,5%

За 4 роки на Полтавщині висадили 26,3 мільйона дерев на площі 4934 га, що в середньому складає приблизно 18 нових дерев на кожного жителя області. Про це повідомив заступник директора Слобожанського лісового офісу ДП «Ліси України» Сергій Венгер під час брифінгу в офіційному медіацентрі Полтавщини.

Венгер відзначив, що Полтавщина демонструє один з найкращих показників у країні щодо створення лісових насаджень. За останні три роки лісистість області збільшилася на 1,5%.

Цієї осені лісові господарства області планують висадити ще 15 мільйонів сіянців дерев на площі 262 га. Основний акцент робитимуть на листяних породах. Навесні ж переважно висаджуватимуть сосну звичайну з домішками листяних дерев і кісточкових культур, що допоможе вирощувати стійкі ліси, адаптовані до змін клімату.

Нові дерева саджають не лише на зрубах, а й на землях запасу та ділянках, переданих від територіальних громад.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: лісгосп лісництво ліс Ліси України дерево
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