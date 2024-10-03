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Отримав повістку на роботі. У Кременчуці попрощалися із полеглим воїном Геннадієм Ганжею

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 190

 

Майже рік загиблий військовий вважався зниклим безвісти. А рідні та знайомі чекали його живим

Сьогодні, 3 жовтня, у Кременчуцькому міському палаці культури в останню путь провели загиблого військовослужбовця Геннадія Ганжу. Народився та навчався чоловік у Кременчуці, згодом працював на ТОВ «Дормаш Груп». На службу чоловік пішов на початку минулого року — тоді на завод принесли багато повісток, розповідають колеги.

 

Попрощатися з Геннадієм зібралися небагато людей — рідні, колеги, знайомі родини.

Павло працював із полеглим бійцем разом на заводі понад 20 років. Говорить, може пригадати про нього тільки хороше.

 

— Це була прекрасна людина. А яку посмішку щиру мав! Дуже добрий був, дуже щирий. Нас із колективу багато хто сьогодні прийшов з ним попрощатися. Дуже дисциплінований був, на роботі виконував усі поставлені завдання. Страшенно шкода, що втратили таку людину, що він уже не з нами.

Тривалий час Геннадій вважався зниклим безвісти. Павло говорить, увесь цей час чекали на хорошу звістку.

— Цікавилися постійно, де тільки можна, про нього. Дуже хотіли, щоб він живий був. Чекали хороших новин, а вийшло, що прийшли прощатися…

Тільки добрими словами згадує військового і ще одна його колега, Алла. Каже, такої доброї, щирої людини не знала давно.

 

— У нього не склалося особисте життя — він жив із матір’ю, сестрою та племінниками. А в колективі був чудовим — просто відданий колективу. Ніколи нікому не відмовляв, завжди виконував усю роботу, що б не попросили зробити.

Пані Алла розповідає, повістку їхній колега отримав прямо на роботі.

— Це були одні із перших повісток, які почали масово приносити в цех. Він не відмовився і одразу ж наступного дня пішов у військкомат, а потім — із речами служити. Ми чули, що він служив у ремонтній бригаді токарем, потім ніби його підвищили, призначили там бригадиром. А потім, як нам розповідали, був сильний приліт у них…

Жінка говорить, дуже довго сподівалися, що буде якась звістка про Геннадія — можливо, він поранений або десь у полоні. Але добре, що хоч через деякий час тіло таки вдалося повернути, а рідні змогли достойно поховати.

 

— Ми його завжди будемо пам’ятати колективом, як добру, щиру людину, який любив життя, любив своїх племінників. Таким він усміхненим, веселим був завжди. Вічна йому пам’ять, — додає Алла.

Під час прощання у палаці культури промову виголосив і військовий капелан релігійної громади, до якої належала родина Геннадія. Присутні помолилися за душі усіх загиблих героїв та за мир в Україні.

Фото: Яна Гудзь

На військову службу Геннадій Ганжа приєднався 1 березня 2023 року.

— Мав звання рядового, служив у механізованому відділенні. Загинув 18 грудня під час виконання бойового завдання по захисту України поблизу Авдіївки на Донеччині. Світла пам’ять та вічна шана загиблому захисникові! — говорить військовослужбовець із позивним «Лиман».

У полеглого військовослужбовця лишилися мати та сестра.

 

Після прощання у палаці культури поховали Геннадія Ганжу на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця.


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Автор: Яна Гудзь Фото: Яна Гудзь Відео: Яна Гудзь
Теги: війна воїни світла Прощання поховання загиблий
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