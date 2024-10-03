Отримав повістку на роботі. У Кременчуці попрощалися із полеглим воїном Геннадієм Ганжею

Сьогодні, 3 жовтня, у Кременчуцькому міському палаці культури в останню путь провели загиблого військовослужбовця Геннадія Ганжу. Народився та навчався чоловік у Кременчуці, згодом працював на ТОВ «Дормаш Груп». На службу чоловік пішов на початку минулого року — тоді на завод принесли багато повісток, розповідають колеги.
Попрощатися з Геннадієм зібралися небагато людей — рідні, колеги, знайомі родини.
Павло працював із полеглим бійцем разом на заводі понад 20 років. Говорить, може пригадати про нього тільки хороше.
Тривалий час Геннадій вважався зниклим безвісти. Павло говорить, увесь цей час чекали на хорошу звістку.
Тільки добрими словами згадує військового і ще одна його колега, Алла. Каже, такої доброї, щирої людини не знала давно.
Пані Алла розповідає, повістку їхній колега отримав прямо на роботі.
Жінка говорить, дуже довго сподівалися, що буде якась звістка про Геннадія — можливо, він поранений або десь у полоні. Але добре, що хоч через деякий час тіло таки вдалося повернути, а рідні змогли достойно поховати.
Під час прощання у палаці культури промову виголосив і військовий капелан релігійної громади, до якої належала родина Геннадія. Присутні помолилися за душі усіх загиблих героїв та за мир в Україні.
На військову службу Геннадій Ганжа приєднався 1 березня 2023 року.
У полеглого військовослужбовця лишилися мати та сестра.
Після прощання у палаці культури поховали Геннадія Ганжу на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця.
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