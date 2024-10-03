Отримав повістку на роботі. У Кременчуці попрощалися із полеглим воїном Геннадієм Ганжею

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 190

Майже рік загиблий військовий вважався зниклим безвісти. А рідні та знайомі чекали його живим

Сьогодні, 3 жовтня, у Кременчуцькому міському палаці культури в останню путь провели загиблого військовослужбовця Геннадія Ганжу. Народився та навчався чоловік у Кременчуці, згодом працював на ТОВ «Дормаш Груп». На службу чоловік пішов на початку минулого року — тоді на завод принесли багато повісток, розповідають колеги.

Попрощатися з Геннадієм зібралися небагато людей — рідні, колеги, знайомі родини.

Павло працював із полеглим бійцем разом на заводі понад 20 років. Говорить, може пригадати про нього тільки хороше.

— Це була прекрасна людина. А яку посмішку щиру мав! Дуже добрий був, дуже щирий. Нас із колективу багато хто сьогодні прийшов з ним попрощатися. Дуже дисциплінований був, на роботі виконував усі поставлені завдання. Страшенно шкода, що втратили таку людину, що він уже не з нами.

Тривалий час Геннадій вважався зниклим безвісти. Павло говорить, увесь цей час чекали на хорошу звістку.

— Цікавилися постійно, де тільки можна, про нього. Дуже хотіли, щоб він живий був. Чекали хороших новин, а вийшло, що прийшли прощатися…

Тільки добрими словами згадує військового і ще одна його колега, Алла. Каже, такої доброї, щирої людини не знала давно.

— У нього не склалося особисте життя — він жив із матір’ю, сестрою та племінниками. А в колективі був чудовим — просто відданий колективу. Ніколи нікому не відмовляв, завжди виконував усю роботу, що б не попросили зробити.

Пані Алла розповідає, повістку їхній колега отримав прямо на роботі.

— Це були одні із перших повісток, які почали масово приносити в цех. Він не відмовився і одразу ж наступного дня пішов у військкомат, а потім — із речами служити. Ми чули, що він служив у ремонтній бригаді токарем, потім ніби його підвищили, призначили там бригадиром. А потім, як нам розповідали, був сильний приліт у них…

Жінка говорить, дуже довго сподівалися, що буде якась звістка про Геннадія — можливо, він поранений або десь у полоні. Але добре, що хоч через деякий час тіло таки вдалося повернути, а рідні змогли достойно поховати.

— Ми його завжди будемо пам’ятати колективом, як добру, щиру людину, який любив життя, любив своїх племінників. Таким він усміхненим, веселим був завжди. Вічна йому пам’ять, — додає Алла.

Під час прощання у палаці культури промову виголосив і військовий капелан релігійної громади, до якої належала родина Геннадія. Присутні помолилися за душі усіх загиблих героїв та за мир в Україні.

























Фото: Яна Гудзь