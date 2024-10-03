У Кременчуці продовжать рух маршрутки №3Б

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Як зазначили у пресслужбі міськраді, з 15 жовтня 2024 року шлях проходження автобусів здійснюватиметься від зупинки «Центральний ринок»(АТБ) по вул. Українській, вул. Великій набережній та вул. Флотській

У Кременчуці продовжать рух до зупинки «Спортивний комплекс» на вулиці Флотській (колишнього силікатного заводу). Відповідне рішення приймуть 7 жовтня. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету 3 жовтня.

— Там є питання щодо організації дорожнього руху, облаштування зупинок. Ми додатково їх зробимо, — сказав міський голова Віталій Малецький.

Як зазначили у пресслужбі міськраді, з 15 жовтня 2024 року шлях проходження автобусів здійснюватиметься від зупинки «Центральний ринок»(АТБ) по вул. Українській, вул. Великій набережній та вул. Флотській. У зворотному напрямку транспорт проїжджатиме по вул. Тараса Шевченка, вул. Старшого лейтенанта Кагала з рухом звичайним маршрутом до Молодіжного.

Нагадаємо, у Кременчуці не планується підвищувати тариф на проїзд у комунальних автобусах та маршрутках, що курсують містом. Про це повідомив начальник управління транспорту Руслан Івашина під час засідання виконавчого комітету 13 вересня.