У комунальних автобусах і маршрутках Кременчука вартість проїзду не підвищуватимуть — міська влада

За словами Івашини, на сьогодні перевізники не звертались до транспортного управління щодо підняття тарифу
На сьогодні у Кременчуці не планується підвищувати тариф на проїзд у комунальних автобусах та маршрутках, що курсують містом. Про це повідомив начальник управління транспорту Руслан Івашина під час засідання виконавчого комітету 13 вересня.
Додамо, що з 1 жовтня у Кременчуці підвищиться вартість проїзду у комунальних автобусах до 12 гривень. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету 12 вересня.
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