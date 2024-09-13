У комунальних автобусах і маршрутках Кременчука вартість проїзду не підвищуватимуть — міська влада

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 162

За словами Івашини, на сьогодні перевізники не звертались до транспортного управління щодо підняття тарифу

На сьогодні у Кременчуці не планується підвищувати тариф на проїзд у комунальних автобусах та маршрутках, що курсують містом. Про це повідомив начальник управління транспорту Руслан Івашина під час засідання виконавчого комітету 13 вересня.

— Жодних звернень від підприємств перевізників не надходило щодо підняття тарифу, — сказав Івашина.

Додамо, що з 1 жовтня у Кременчуці підвищиться вартість проїзду у комунальних автобусах до 12 гривень. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету 12 вересня.