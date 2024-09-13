Знущання з неповнолітнього у Котельві: 10 поліцейських притягнули до дисциплінарної відповідальності, двох звільнили

Дисциплінарна комісія поліції Полтавської області завершила службове розслідування щодо інциденту зі знущанням з неповнолітнього у селищі Котельва, повідомила пресслужба поліції. За результатами розслідування, до дисциплінарної відповідальності притягнуто десять поліцейських, двох із яких звільнено з посад. Серед звільнених — начальник сектору поліцейської діяльності місцевого підрозділу.

Начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов прокоментував ситуацію:

«Те, що сталося в Котельві, є неприпустимим, а співробітники, які допустили дисциплінарні проступки, повинні за них відповідати. Адже такі ганебні прецеденти зводять нанівець самовіддану й рутинну роботу тисяч добросовісних поліцейських, багато з яких зараз на передовій пліч-о-пліч зі Збройними Силами України боронять нашу землю від ворожої навали.»

Що передувало

У червні в селищі Котельва на Полтавщині троє підлітків на пляжі принижували, побили та зґвалтували палкою 12-річного хлопця. Сексуальне насилля зняли на відео, яке розповсюдили серед знайомих. Згодом стало відомо, що матерів кривдників оштрафували «за невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей» на 850 та 1150 гривень.

31 серпня, за цим фактом слідчий підрозділ Полтавського районного управління поліції відкрив кримінальне провадження та почав досудове розслідування за ч. 4 ст. 153 (сексуальне насильство) Кримінального кодексу України.

Згодом на подію зреагував омбудсман Дмитро Лубінець, який висловив обурення бездіяльністю поліції Полтавщини у справі щодо побиття та зґвалтування малолітнього. Він запитав у правоохоронців: «З яких це пір факти сексуального насильства над дітьми не розслідуються правоохоронними органами в межах кримінального провадження?».

1 вересня в інцидент, який набув суспільного розголосу, втрутився Офіс генпрокурора — 4 поліцейських відсторонили від виконання службових обовʼязків.

2 вересня поліція повідомила, що встановила всіх причетних до знущання осіб і повідомила про підозру 15-річному юнакові.

10 вересня представник омбудсмана на Полтавщині виявив ймовірні порушення у діях суддів.