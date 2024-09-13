Пів мільйона гривень на розвиток спорту. У Кременчуці відзначили олімпійців, паралімпійців і їх тренерів

13 вересня у приміщенні Кременчуцької міської ради відзначили спортсменів, які брали участь у цьогорічних Олімпійських і Паралімпійських іграх, а також їх тренерів. Керівники кременчуцьких спортивних відділень, вихованці яких взяли нагороди на змаганнях світового рівня, отримали сертифікати на 500 тисяч гривень.

Їх отримали відділення греко-римської боротьби, велосипедного спорту та легкої атлетики. Гроші підуть на розвиток цих видів спорту у Кременчуці. За словами міського голови Віталія Малецького, такий сертифікат відділення отримуватимуть щороку до початку нової Олімпіади та Паралімпіади.

Додамо, що кременчуцькі паралімпійці Олександр Яровий та Володимир Пономаренко взяли нагороди у штовханні ядра на Паралімпіаді-2024. Також Яровий оновив світовий рекорд, який до цього також був за ним, у штовханні ядра.

Кременчуцький велосипедист Єгор Дементьєв переміг на Паралімпіаді-2024 у Парижі. Спортсмен став першим у груповій шосейній гонці (у класі С5). Відомо, що нині Дементьєв представляє Донецьку область. Водночас його тренером залишається депутат Кременчуцької міської ради Геннадій Іванян.

Борець Жан Беленюк, який представляє Полтавщину, отримав бронзову медаль у греко-римській боротьбі (вага до 87 кг) на Олімпійських іграх-2024. Спортсмен тренувався під керівництвом кременчужанина Олега Сазонова.