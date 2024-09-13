Поліція заблокувала 14 схем ухилення від військової служби на суму понад 4,5 млн грн

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Протягом тижня поліцейські викрили 19 осіб, які організовували схеми ухилення від військової служби. Серед затриманих — посадовці ВЛК, МСЕК, митниці, навчальних закладів та ТЦК. Загальна сума неправомірної вигоди становить понад 4,5 млн грн

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив про блокування 14 схем ухилення від військової служби, організатори яких отримали понад 4,5 мільйона гривень неправомірної вигоди, повідомила пресслужба поліції Полтавщини. Протягом тижня поліцейські викрили 19 осіб, серед яких голови та члени військово-лікарських комісій (ВЛК) та медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), лікарі, службовці митниці та навчальних закладів, посадовці територіальних центрів комплектування (ТЦК) та цивільні особи.

Кожен із фігурантів пропонував різноманітні способи, щоб чоловіки призовного віку могли уникнути військової служби. Вартість «послуг» коливалася від 2 000 гривень до 32 000 доларів США, залежно від складності питання.

Серед викритих схем:

Надання фіктивних висновків про непридатність до служби. Голови та члени ВЛК та МСЕК підробляли медичні довідки та рішення комісій. Наприклад, голова експертної комісії з Луганщини оцінював свої «послуги» у 10 000 гривень, його колега з Полтавщини — у 9 000 доларів. Голова ВЛК та лікар у Кіровоградській області брали по 2 000 доларів, а лікар ВЛК на Львівщині отримував 4 500 доларів.

Оформлення фіктивного навчання. У Києві та Одесі затримали двох посадовців вищих навчальних закладів, які за 1 000–2 000 доларів зараховували на денну форму навчання, що надавало відстрочку від призову.

Організація нелегального перетину кордону. У Львові митник пропонував переправлення поза офіційними пунктами пропуску за 10 000 доларів, а оформлення фіктивних документів про непридатність до служби — за 13 000 доларів. На Миколаївщині та Запоріжжі учасники схем гарантували перетин кордону за 12 000 та 8 000 доларів відповідно.

Підробка військово-облікових документів. На Прикарпатті заступник начальника обласного ТЦК та начальник районного ТЦК за 1 000 доларів пропонували отримати код для ідентифікації в системі «Оберіг» або військово-облікові документи. Заступник командира роти охорони цього ж центру брав 2 000 гривень за непритягнення до адміністративної відповідальності та 400 доларів за надання електронного коду.

Правова кваліфікація та заходи:

Усім організаторам та учасникам схем слідчі повідомили про підозри. Дії підозрюваних кваліфіковано за статтями Кримінального кодексу України:

Стаття 368: Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Стаття 369-2: Зловживання впливом.

Зловживання впливом. Стаття 366: Службове підроблення.

Службове підроблення. Стаття 332: Незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Частині з підозрюваних суд уже обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, щодо решти — триває розгляд клопотань. Заходи з викриття проводилися спільно з регіональними управліннями СБУ під процесуальним керівництвом обласних та спеціалізованих прокуратур.

Нагадаємо, що нещодавно «евакуйовану» з Донецької області голову МСЕК Служба безпеки України викрила на хабарях за встановлення інвалідності на Полтавщині. На Полтавщині також судитимуть лікарку приватної клініки та працівника однієї з медико-соціальних експертиз за безпідставне встановлення групи інвалідності. Також у Харкові судять полтавську медсестру, яка робила фейкові документи про інвалідність за 200 тисяч гривень.