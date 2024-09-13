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У Кременчуці члена ВЛК затримали на хабарі у $12 тисяч за фіктивні інвалідності

Сьогодні, 16:53 Переглядів: 507

 Попередньо відомо, що йдеться про хірурга, який працює у поліклініці першої міської лікарні

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії зі Службою безпеки України повідомили про підозру члену військово-лікарської комісії одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Кременчука. Посадовець за хабарі пропонував чоловікам призовного віку уникнути мобілізації, оформлюючи їм фіктивні групи інвалідності. Про це повідомила пресслужба ДБР.

Фігурант оцінював свої «послуги» у 12 тисяч доларів США. Одному з офіцерів запасу він обіцяв допомогти оформити другу групу інвалідності на підставі вигаданих розладів нервової системи, хоча чоловік був здоровий. Посадовець також гарантував «розв'язання питань» з місцевим територіальним центром комплектування, якщо чоловіка почнуть викликати до військкомату.

Після одержання 12 тисяч доларів США члена ВЛК затримали та повідомили про підозру у зловживанні впливом за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у пів мільйона гривень.

Наразі перевіряється інформація щодо причетності до корупційної схеми інших посадовців, у тому числі працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Нагадаємо, що нещодавно «евакуйовану» з Донецької області голову МСЕК Служба безпеки України викрила на хабарях за встановлення інвалідності на ПолтавщиніНа Полтавщині також судитимуть лікарку приватної клініки та працівника однієї з медико-соціальних експертиз за безпідставне встановлення групи інвалідності. Також у Харкові судять полтавську медсестру, яка робила фейкові документи про інвалідність за 200 тисяч гривень.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ВЛК ДБР хабар
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