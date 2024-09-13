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Кременчуцький район готується до опалювального сезону — Даценко

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 112

 

На сьогодні укладені усі відповідні договори, а також створені резервні запаси палива для безперебійної роботи котелень  

Кременчуцький район готується розпочати опалювальний сезон. Про основні етапи підготовки до нього розповів під час брифінгу сьогодні, 13 вересня, тимчасово виконуючий обов’язки начальника Кременчуцької райвійськадміністрації Артем Даценко. 

— Станом на сьогодні уже укладені договори на постачання необхідного обсягу газу, вугілля, брикетів та дров, а також створені резервні запаси палива для безперебійної роботи котелень та інших теплових пунктів. 

Також ці об'єкти перебувають під постійним моніторингом, аби відслідковувати наявність у них відповідного енергетичного палива чи забезпечення резервними джерелами енергопостачання.

— Зараз усе це відповідає необхідним показникам. Але ми ще не знаємо, яка зима буде. На сьогодні усі об'єкти до зими готові, — додає Даценко.

Нагадаємо, в одному з нещодавніх інтерв'ю колишній голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що взимку знеструмлення будуть навіть за виконання плану з ремонтів генерації.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: опалювальний сезон
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