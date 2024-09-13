Будівництво так званого міні-НПЗ. У Кременчуці депутати прийняли зміни до генплану

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13 вересня на сесії Кременчуцької міської ради депутати прийняли зміни до генерального плану міста. Це питання «йшло пакетом», тобто представники влади детально його на засіданні не розглядали. Зі змінами у генплані в місті планують звести, зокрема, нове підприємство, більш відоме серед населення Кременчука, як новий мінінафтопереробний завод (НПЗ).

За словами депутата міськради Богдана Лазоренка, традиція пакетного голосування у міськраді стала вже «негативною тенденцією», яку часто пропонує голова політичної партії «За майбутнє», депутат Микола Бокован. Неодноразово питання пакетного голосування, як негативного явища серед обранців в міськраді, порушувала і депутатка від «ЄС» Лариса Гориславець.

— Більшість депутатів навіть не розуміють, за що вони голосують. Там включено до пакета 25-30 питань. Одним із таких питань було затвердження змін до генерального плану, серед яких і спиртзавод, серед яких і приватний нафтопереробний завод. І ми пам’ятаємо, яким чином відбувалися громадські слухання під час розгляду даного питання, — сказав депутат.

Лазоренко зазначив, що сам генеральний план, над яким працював державний науково-дослідний інститут проєктування міст «Дніпроміст» є «недосконалий та недоопрацьований», а те, що зазначено у стратегічній екологічній оцінці (СЕО) до генерального плану «має декларативний характер».

— Але, як ми бачимо, нікого це не цікавить в нашій Кременчуцькій міській раді, — сказав депутат.

За його словами, деякі питання, які внесені у генеральний план міста «йдуть всупереч закону».

— Зокрема, і будівництво приватного нафтопереробного заводу, який розміщений безпосередньо в санітарно-захисній зоні «Укртатнафти». Звернувся з питанням про те, чи відомо їм взагалі, чи хтось погоджував з ними, чи планують вони, можливо, зменшити санітарну захисну зону. На що отримав відповідь, що ніхто, ні з представників міської ради, ні інвестори ТОВ «Алма Оіл Груп» не погоджували з ними розміщення власне мінінафтопереробного заводу, — заявив Лазоренко.

На сьогодні будівництво на території санітарно-захисної зони заборонене, як і розгляд таких територій, як резерв під зведення підприємств тощо.

Раніше розробник проєктів Ганна Айлікова та головний інженер товариства з обмеженою відповідальністю «Алма Оіл Груп» (яке опікується будівництвом заводу) Андрій Левунін заявляли, що на новому заводі перероблюватимуть вуглеводневу сировину — газовий конденсат, а не нафту.

Як розповідали фахівці «Дніпромісто», Кременчук у майбутньому матиме економічну вигоду від будівництва підприємства — обіцяється створення нових робочих місць, збільшення надходжень податків.

Водночас у стратегічній екологічній оцінці (СЕО) до генплану не було конкретних даних про поточний стан здоров’я населення Кременчука, «уся інформація надавалась станом на 2021 рік», розповів головний інженер генплану Володимир Муха. Не зазначали й актуальних статистичних даних щодо моніторингу стану довкілля, її рівень забрудненості, ґрунтів та повітря. Зауваження, які висувались на громадських слуханнях та під час розгляду СЕО, що стосувались впливу роботи нового підприємства на екологічний стан та на здоров’я населення, міською владою та членами погоджувальної комісії відхилялись.

Додамо, що відповідну комісію створили для розгляду спірних питань, які були у генеральному плані міста. У її складі переважає «нафтове лобі» — представники нафтового бізнесу, які просували потрібні для будівництва заводу рішення. Про те, хто увійшов у «нафтове лобі» читайте ТУТ.

Нагадаємо, 24 квітня у Кременчуці громада проголосувала «За» зміни у генеральному плані міста. Так, у містобудівній документації змінюють призначення ділянки біля проїзду Галузевий (р-н Молодіжний) на території перспективних промислово-виробничих об'єктів. У майбутньому там може з’явитись завод перероблювання вуглеводневої сировини, який вже відомий, як міні-НПЗ.

Зміни у генплані підтримали 229 учасників, 24 були проти й 10 зареєстрованих утрималось. Додамо, що представники громадськості, які були найактивнішими під час слухань, або були проти змін, або утримались від голосування. Більшість з тих, хто підтримав план — взагалі не брали участі в обговореннях. Активіст Максим Ворона припустив, що «половина присутніх — це бюджетники, яких запросили, щоб вони просували ту потрібну тему».

Торік 19 травня на сесії міської ради депутати проголосували за внесення змін до детального плану території, розташованої в Північному промвузлі міста Кременчука. Серед ризиків, які виникають для міста разом з будівництвом промисловості, представники влади називали погіршення екології в місті, безпековий компонент та загрозу паливного ринку України. Навколо будівництва НПЗ вже тривають судові справи.