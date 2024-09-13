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Судитимуть кременчужанина, який з друзями нарубав лісу на мільйон гривень

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 190

 Троє «товаришів» незаконно вирубали 179 дерев у захисних лісових насадженнях

Спеціалізована екологічна прокуратура Полтавської області скерувала до суду обвинувальний акт щодо організованої злочинної групи з трьох осіб, обвинувачених у незаконній вирубці лісу. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини. Організатором групи був 38-річний мешканець міста Горішні Плавні, який залучив до протиправної діяльності знайомих із Кременчука та Полтавського району.

Чоловікам інкримінують незаконну порубку дерев у захисних лісових насадженнях, перевезення, зберігання та збут незаконно зрубаних дерев, вчинені повторно організованою групою, що призвело до тяжких наслідків. Кримінальне провадження відкрито за частинами 2 та 4 статті 246 Кримінального кодексу України.

 

За даними слідства, протягом березня-червня 2024 року учасники угруповання незаконно зрубали 179 дерев різних порід у лісосмугах. Стовбури дерев вони розпилювали на колоди, вивозили автомобілями до місць зберігання, а згодом продавали.

Внаслідок їхніх дій Кобеляцькій міській раді було завдано збитків на суму понад мільйон гривень. З метою відшкодування завданих збитків прокуратура пред'явила до обвинувачених позовну заяву.

Нагадаємо, нещодавно Фермерське господарство «С.Г.М.» прокуратура зобов’язала повернути 629 га лісу Решетилівській громаді.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: дерево прокуратура
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