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На Полтавщині голову МСЕК та спільницю підозрюють у хабарництві за фіктивні групи інвалідності

Сьогодні, 16:39 Переглядів: 216

Фактичні медичні обстеження не проводились

На Полтавщині голову однієї зі спеціалізованих медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) Полтави та його спільницю підозрюють у вимаганні понад 9 тисяч доларів за встановлення фіктивних груп інвалідності. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

 

Голову комісії підозрюють в отриманні неправомірної вигоди з вимаганням, що підпадає під ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Його спільницю — жительку Лубенського району — підозрюють у пособництві в цьому злочині за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 КК України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

За даними слідства, підозрювані організували схему отримання грошей за оформлення безпідставних груп інвалідності військовозобов'язаним чоловікам та їхнім родичам, які прагнули уникнути мобілізації. Спільниця голови комісії підшуковувала зацікавлених осіб та разом з лікарями готувала документи з фальшивими даними про стан здоров'я «пацієнтів». Фактичні медичні обстеження не проводились.

 

Після цього вона передавала медичну документацію та гроші голові комісії, який готував акти огляду МСЕК для встановлення фіктивних груп інвалідності. Правоохоронці задокументували отримання понад 9 тисяч доларів неправомірної вигоди.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють причетність інших осіб до скоєння цього злочину.

Нагадаємо, що нещодавно «евакуйовану» з Донецької області голову МСЕК Служба безпеки України викрила на хабарях за встановлення інвалідності на Полтавщині. На Полтавщині також судитимуть лікарку приватної клініки та працівника однієї з медико-соціальних експертиз за безпідставне встановлення групи інвалідності. Також у Харкові судять полтавську медсестру, яка робила фейкові документи про інвалідність за 200 тисяч гривень.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: МСЕК прокуратура хабар Полтава
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