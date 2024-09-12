У Кременчуці військова служба правопорядку затримала військового, який самовільно залишив військову частину

Сьогодні, 16:48 Переглядів: 19 425

На місце приїхали правоохоронці та медики, а громадяни заступалися за чоловіка

Сьогодні, 12 вересня, близько 14.20 у Кременчуці поблизу ринку «Плеяда» представники військової служби правопорядку затримали чоловіка, який самовільно залишив військову частину. Відео з місця події почали публікувати користувачі у соцмережах.

Чоловік намагався чинити опір правоохоронцям та втекти. Проте його все ж вдалося затримати. Тим часом місцеві мешканці заступалися за чоловіка і намагалися захистити його від правоохоронців.



