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У Кременчуці військова служба правопорядку затримала військового, який самовільно залишив військову частину

Сьогодні, 16:48 Переглядів: 19 425

 

На місце приїхали правоохоронці та медики, а громадяни заступалися за чоловіка

Сьогодні, 12 вересня, близько 14.20 у Кременчуці поблизу ринку «Плеяда» представники військової служби правопорядку затримали чоловіка, який самовільно залишив військову частину. Відео з місця події почали публікувати користувачі у соцмережах.

Чоловік намагався чинити опір правоохоронцям та втекти. Проте його все ж вдалося затримати. Тим часом місцеві мешканці заступалися за чоловіка і намагалися захистити його від правоохоронців. 


Для врегулювання конфлікту на місце прибула поліція. Також викликали і «швидку», аби надати допомогу затриманому.

Що буває із військовими у таких випадках

Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» поцікавилися, яка ж подальша доля таких «дезертирів» після затримання поліцією або представниками ВСП.

Як нам стало відомо із власник джерел у Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП), зазвичай таких порушників не затримують. Працівники військової служби правопорядку видають їм припис, де зазначено, що військовий протягом трьох днів має прибути до військової частини, яку він залишив.

— Але будьмо відверті: повертаються до військових частин далеко не всі. Трапляються випадки, коли такому порушнику вручали припис неодноразово, а він все одно у розташування не повертався, — розповідають нам військовослужбовці.

Нагадаємо, у серпні Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, за яким військових пропонується не карати за перше дезертирство у тому випадку, якщо вони хочуть повернутися на військову службу.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ілюстративне Джерело відео: Х Кременчук
Теги: Кременчук СЗЧ військовий військова служба правопорядку
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