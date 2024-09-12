Завтра Кременчук попрощається із полеглим військовим Володимиром Артеменком

Завтра, 13 вересня, у Кременчуці прощатимуться із полеглим військовослужбовцем Володимиром Артеменком. Про це інформують у пресслужбі Департаменту соціального захисту населення Кременчука.
Загинув український захисник під час виконання бойового завдання по захисту України 7 вересня 2024 року.
У полеглого воїна лишилися дружина та діти.
Прощання та поховання Володимира Артеменка відбудеться завтра, 13 вересня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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