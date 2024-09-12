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Робоча група «Прозорість і підзвітість» проаналізує закупівлі Кам’янопотоківської громади

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 133

У договорі з надання правової допомоги фахівці виявили чотири можливих порушення

Обласна робоча група «Прозорість і підзвітність» проаналізує закупівлю Кам’янопотоківської громади Кременчуцького району щодо можливих порушень. Про це пише очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін. Пов’язана закупівля із наданням правової допомоги.

За словами Проніна, аналітики знайшли у договорі чотири можливих ризики:

  • прямий договір сільська рада уклала з адвокатом, який є її ж депутатом. Загальна сума — 186 тисяч гривень;
  • ціна послуг є вищою за середньоринкові;
  • необхідність такої закупівлі адвокатських послуг. Предметом договору є супроводження судових справ за участі замовника. У зв’язку з цим виникає питання, чи є замовник суб'єктом кримінальних проваджень;
  • адвокат за попередній рік задекларував дохід до 10 тисячі гривень, але податок не сплатив.
Закупівлю проаналізують аудитори, податківці й аналітики Бюро економічної безпеки. Залучать і представників Кам’янопотоківської громади, — коментує це очільник ПОВА.

Нагадаємо, нещодавно робоча група «Прозорість і підзвітність» виявила, що на Кременчуччині реконструкцію дитсадка за 3,4 млн грн провела компанія з чотирма працівниками.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кам'яні Потоки Прозорість і підзвітність договори закупівлі
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