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Надзвичайні новини, Гроші, Полтавщина

На Полтавщині судитимуть двох підприємців із Кам'янського за несплату понад 12,8 млн грн податків

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 153

 

Керівники компаній у податковій звітності відобразили не усі надані послуги та поставлені товари

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області викрили двох підприємців із Кам’янського, які не сплатили понад 12,8 млн грн податків. Про це інформують у пресслужбі теруправління БЕБ на Полтавщині.

За даними правоохоронців, у 2021 році дві будівельні компанії отримали від Кам’янської міської ради кошти на будівництво та капітальний ремонт об’єктів інфраструктури міста загальною сумою понад 93 млн грн. Проте у податковій звітності керівники компаній не відобразили усі надані ними послуги та поставлені товари. Таким чином до бюджету не надійшло понад 12,8 млн грн податків.

Як повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури, одне підприємство не сплатило близько 9 млн грн податку, а інше — близько 4 млн грн.

З метою відшкодування завданих збитків на активи та майно підприємств наклали арешт. Усі матеріали справи правоохоронці передали до суду.

Нагадаємо, нещодавно одне із підприємств області відшкодувало державі 4,8 млн грн несплачених податків.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Бюро економічної безпеки
Теги: податки Кам'янське Підприємці БЕБ прокуратура Полтавщини
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