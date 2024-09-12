Ремонт теплової мережі на вулиці Тараса Шевченка: що говорить кременчуцька влада і обласне підприємство

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 234

Обласне комунальне підприємство «Полтаватеплоенерго» не встигне відремонтувати теплову мережу на вулиці Тараса Шевченка у вересні. Про це повідомив заступник міського голови Кременчука Іван Москалик під час прийому громадян 11 вересня.

— Дай Боже, щоб вони закінчили до 15 жовтня. Можливо, вони роблять якісно, це так, але дуже довго. І ми сьогодні стурбовані строками проведення робіт силами Полтаватеплоенерго, — сказав Москалик.

Нині міські мережі мають заповнити хімочищенню водою для проведення гідравлічних випробувань на їх міцність і щільність в рамках підготовки до опалювального сезону.

— Я знаю, що якщо ми проводимо гідравлічне випробування тих кварталів, які ще не проходили (гідравлічні випробування — ред.), то там буде дуже багато поривів і нам потрібен час, щоб їх відновити, — сказав чиновник.

У Полтаватеплоенерго заявили, що «відсутність обігових коштів призводить до затримок проведення ремонтних робіт, зокрема, на вул. Шевченка, де підрядна організація замінює аварійні ділянки трубопроводів на сучасні. Але через відсутність своєчасного фінансування, строки закінчення робіт перенесено».

Відомо, що заміною мережі опікується товариство з обмеженою відповідальністю «Конкорд Енерджі». За даними Clarity Project, ТОВ було зареєстроване у липні 2022 року у Харкові. Статутний капітал фірми — 500 гривень. Засновником компанії є Вадим Решетнюк — він же і директор, і головний бухгалтер. З початку реєстрації фірма має 4 контракти на загальну суму майже 50 мільйонів гривень з двома підприємствами — «Харківські теплові мережі» і «Полтаватеплоенерго».

Станом на вересень 2024 року загальний борг споживачів перед Полтаватеплоенерго складає 401 млн 870 тис. грн, заявили у Кременчуцькій філії підприємства. Відомо, що «Полтаватеплоенерго» вже програло щонайменше одну справу з Кременчуком у Касаційному суді в Києві щодо тарифів на тепло.

Тарифи на тепло і гарчу воду для лівого берега Кременчука: що відомо

8 липня 2022 року Полтавська обласна рада надала згоду на безоплатне прийняття з державної у спільну власність Полтавської області окремого індивідуально-визначеного державного майна (групи інвентарних об’єктів) Кременчуцької ТЕЦ. Таким чином зруйновану ракетними обстрілами російських військ Кременчуцьку ТЕЦ обласна рада взяла під свою відповідальність.

Згодом стало відомо, що тарифи на тепло на лівому березі — вищі, ніж на правому, крім того, полтавське КП застосувало двоставковий тариф. «Полтаватеплоенерго» своєю чергою стверджує, що застосувало тариф, затверджений ще до введення мораторію, і він стосується усіх шістьох громад їхньої зони обслуговування.

Відтоді місто та область судяться щодо правомірності застосування тарифів на правому березі Кременчука.

У січні 2023 року на сесії Кременчуцької міськради депутати звернулися до Президента, Кабміну, Ради нацбезпеки та оборони, Міноборони та Нацкомісії з цінних паперів щодо ініціювання відчуження у власність держави цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу зруйнованої Кременчуцької ТЕЦ.

Виявилось, що Кременчуцька ТЕЦ має 1,3 млрд боргу за спожитий газ, який перейшов у спадщину «Полтаватеплоенерго».

У серпні у Міністерстві енергетики обговорили передачу ТЕЦ від «Полтаватеплоенерго» на баланс держави.