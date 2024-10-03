На Полтавщині застосували графік аварійних знеструмлень, а потім — скасували (доповнено)

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Перебої з електропостачанням торкнулись двох районів

Третього жовтня на Полтавщині застосували графік аварійних відключень. Про це о 10.44 повідомила пресслужба «Полтаваобленерго».

За розпорядженням «Укренерго», аварійні знеструмлення в об’ємі 50 МВт застосовані у Миргородському та Полтавському районах.

Як повідомили у пресслужбі «Укренерго», ГАВ застосували у частині Харківської та Полтавської областей з 10.15 через наслідки обстрілів, для недопущення перевантаження обладнання та зниження напруги в мережах обленерго. Знеструмлення триватимуть до завершення аварійно-відновлювальних робіт.

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Як повідомила пресслужба «Полтаваобленерго» об 11.07, в 10.56 отримана команда від НЕК «Укренерго» про скасування ГАВ.

Нагадаємо, цієї ночі Полтавщину з неба атакували десятки безпілотників. Уламки збитих дронів пошкодили господарську споруду, житловий будинок та дитсадок на Кременчуччині, а також шість будівель у Лубенському районі.

Загалом уночі сили ППО в небі над Україною збили 78 зі 105 безпілотників.