Біля Кременчука чули вибух – над Україною кружляє 4 російських БпЛА

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 91

Під Кременчуком люди чули вибух. Про це повідомляють у соцмережах.

Пишуть, що російський БпЛА упав у полі.

Офіційних повідомлень щодо збиття «Шахеду» під Кременчуком поки не було.

Командування Повітряних Сил ЗСУ попереджало, що чотири БпЛА перебувають в повітряному просторі України і триває бойова робота наших ППО.

Повітряна тривога триває вже майже 12 годин!

Нагадаємо, сьогодні уночі Україну атакували дві ракети на 66 «Шахедів». У результаті протиповітряного бою було збито 29 російських БпЛА, зокрема і над Полтавщиною. Ще 31 ворожий безпілотник ворог втратив внаслідок протидії РЕБ, а два повернулися в Росію.