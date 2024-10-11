Біля Кременчука чули вибух – над Україною кружляє 4 російських БпЛА

Під Кременчуком люди чули вибух. Про це повідомляють у соцмережах.
Пишуть, що російський БпЛА упав у полі.
Офіційних повідомлень щодо збиття «Шахеду» під Кременчуком поки не було.
Командування Повітряних Сил ЗСУ попереджало, що чотири БпЛА перебувають в повітряному просторі України і триває бойова робота наших ППО.
Повітряна тривога триває вже майже 12 годин!
Нагадаємо, сьогодні уночі Україну атакували дві ракети на 66 «Шахедів». У результаті протиповітряного бою було збито 29 російських БпЛА, зокрема і над Полтавщиною. Ще 31 ворожий безпілотник ворог втратив внаслідок протидії РЕБ, а два повернулися в Росію.
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