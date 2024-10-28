Із 1 листопада на Полтавщині штрафуватимуть рибалок: розпочинається заборона на вилов риби

Із 1 листопада на Полтавщині вступає в дію заборона на вилов риби. Про це інформують у пресслужбі Полтавського рибоохоронного патруля.
Діятиме заборона у зимувальних ямах — природних заглибинах у водоймі, де скупчується риба у зимовий період. Діятиме заборона на вилов риби у тому числі і з берега.
В осінньо-зимовий період риболовля дозволятиметься поза межами таких природних заглиблень і тільки з використанням відповідного приладдя:
Добова норма вилову риби становить 3 кг.
За порушення правил рибальства відповідно до ч. 3 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачене попередження або штраф до 170 гривень. За ч. 4 — штраф у розмірі 680 гривень із конфіскацією знарядь лову. Також передбачена кримінальна відповідальність за ст. 249 «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом». Найбільша санкція — позбавлення волі до трьох років.
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