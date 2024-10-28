Із 1 листопада на Полтавщині штрафуватимуть рибалок: розпочинається заборона на вилов риби

Сьогодні, 20:35 Переглядів: 179 Коментарів: 1

Триватиме ця заборона до початку нерестового періоду

Із 1 листопада на Полтавщині вступає в дію заборона на вилов риби. Про це інформують у пресслужбі Полтавського рибоохоронного патруля.

Діятиме заборона у зимувальних ямах — природних заглибинах у водоймі, де скупчується риба у зимовий період. Діятиме заборона на вилов риби у тому числі і з берега.

В осінньо-зимовий період риболовля дозволятиметься поза межами таких природних заглиблень і тільки з використанням відповідного приладдя:

зимові вудки;

жерлиці всіх видів з криги;

у разі відсутності льодового покриву, нахлистовими, донними, поплавковими вудками та спінінгами всіх видів з використанням штучної або природної принади.

Добова норма вилову риби становить 3 кг.

За порушення правил рибальства відповідно до ч. 3 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачене попередження або штраф до 170 гривень. За ч. 4 — штраф у розмірі 680 гривень із конфіскацією знарядь лову. Також передбачена кримінальна відповідальність за ст. 249 «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом». Найбільша санкція — позбавлення волі до трьох років.