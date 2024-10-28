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Із 1 листопада на Полтавщині штрафуватимуть рибалок: розпочинається заборона на вилов риби

Сьогодні, 20:35 Переглядів: 179 Коментарів: 1

 

Триватиме ця заборона до початку нерестового періоду

Із 1 листопада на Полтавщині вступає в дію заборона на вилов риби. Про це інформують у пресслужбі Полтавського рибоохоронного патруля.

Діятиме заборона у зимувальних ямах — природних заглибинах у водоймі, де скупчується риба у зимовий період. Діятиме заборона на вилов риби у тому числі і з берега.

В осінньо-зимовий період риболовля дозволятиметься поза межами таких природних заглиблень і тільки з використанням відповідного приладдя:

  • зимові вудки;
  • жерлиці всіх видів з криги;
  • у разі відсутності льодового покриву, нахлистовими, донними, поплавковими вудками та спінінгами всіх видів з використанням штучної або природної принади.

Добова норма вилову риби становить 3 кг.

За порушення правил рибальства відповідно до ч. 3 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачене попередження або штраф до 170 гривень. За ч. 4 — штраф у розмірі 680 гривень із конфіскацією знарядь лову. Також передбачена кримінальна відповідальність за ст. 249 «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом». Найбільша санкція — позбавлення волі до трьох років.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: заборона вилов риби рибоохоронний патруль
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Коментарі: 1

4 714
1
zzzzzz:
Сьогодні, 21:37

Так не заборона вилову, а заборона вилову на зимовальних ямах! Взагалі то риболовля в цей час не заборонена! Мда....заголовок, ще той



Так не заборона вилову, а заборона вилову на зимовальних ямах! Взагалі то риболовля в цей час не заборонена! Мда....заголовок, ще той


0 0

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