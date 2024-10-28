Понад 22 тисячі українців звернулися до центрів рекрутингу - дані Міноборони

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Загалом в Україні налічується 42 центри рекрутингу, проте, на переконання багатьох політиків та експертів, рекрутинг не зможе забезпечити комплектування збройних сил будь-якої держави, яка веде повномасштабну війну

Минулого тижня 853 українці звернулися до центрів рекрутингу, а 197 із них вже зробили перші кроки до служби в Силах оборони.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Загалом, з початку роботи центрів (станом на 27 жовтня), їхніми послугами скористалися вже 22 763 людини. З них — 5 612 кандидатів зараз проходять підготовчий етап пошуку вакансій та оформлення.

Більшість кандидатів це чоловіки — 81%, жінки — 19%

— Центри рекрутингу пропонують понад 10 000 вакансій, включно з позиціями для юристів, бухгалтерів, операторів БПЛА, медиків, психологів та інших фахівців, — йдеться в повідомленні Міноборони.

Зазначається, що рекрутери надають інформаційні послуги конфіденційно. У центрах не видають повістки.

Деталі та адреси усіх центрів рекрутингу можна знайти на сайті Міноборони.

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Загалом в Україні налічується 42 центри рекрутингу, перший з яких було відкрито 12-го лютого у Львові. Інші центри почали відкривати навесні 2024 року. Проте, на переконання багатьох політиків та експертів, рекрутинг не зможе забезпечити комплектування збройних сил будь-якої держави, яка веде повномасштабну війну

У Кременчуці центр рекрутингу відкрили у приміщенні ЦНАПу 26 квітня. У Полтавській області тоді було відкрито 5 центрів рекрутингу.

А нещодавно, наприкінці серпня, у Кременчуці відкрили ще один центр рекрутингу 117-ї Кременчуцької окремої механізованої бригади. Він знаходиться за адресою: бульвар Українського Відродження, 7.

Чи зможе рекрутинг замінити мобілізацію

Минулого місяця народний депутат Сергій Рахманін, який є членом комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки, в інтерв’ю «Українській правді» розповів, що рекрутинг дуже погано поповнює українську армію. За словами депутата, рекрутинг «ніколи в житті» не зможе забезпечити комплектування збройних сил будь-якої держави, яка веде таку повномасштабну війну.

На думку Сергія Рахманіна, рекрутинг — це приємний бонус і не більше. Водночас нардеп каже, окремим бригадам вдається досягати непоганого співвідношення рекрутів та мобілізованих з ТЦК.

«Справедлива мобілізація саме так і виглядає» — у Третій штурмовій бригаді відреагували на рейди ТЦК

Нагадаємо, нещодавно військові з ТЦК та працівники поліції провели масові рейди по перевірці документів у чоловіків призовного віку у різних містах України — після концертів, у ресторанах, фітнес-клубах та, навіть, стриптиз-клубах. Декілька чоловіків, які не мали документів або відмовлялись їх показувати, були затримані. Відповідні ролики виклали у соцмережах, що викликало масове обурення. У Третій окремій штурмовій бригаді (3 ОШБр) відреагували на рейди ТЦК і поліції і назвали це «справедливою мобілізацією». Відповідний пост написав у Telegram заступник командира бригади Максим Жорін.

Військовий розкритикував обурення такими перевірками, що висловлювали багато українців.

— Не може бути так, що частина країни їб***шить третій рік, а інша частина живе своє життя і ще обурюється перевірками. Станьте на облік і ходіть далі, у чому проблема? Питання, чи не соромно здоровим тіпам так верещати, вже мабуть не варто задавати, — зазначив Жорін.

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Раніше ми писали, що ТЦК займається не лише призовом на військову службу за мобілізацією, а й іншими важливими функціями, а тому без цих військових установ ЗСУ не обійтися. Навіть у разі реформування системи поповнення ЗСУ за територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки залишиться функція примусової мобілізації.

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Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що Кабінет міністрів ухвалив важливе рішення, яке розширює можливості мобілізації добровольців в армію. Про це 1 жовтня повідомило Міністерство оборони України.

Відтепер командири військових частин отримали право самим займатися мобілізацією військовозобов’язаних, які добровільно виявили бажання служити. Нова постанова уряду надає військовозобов’язаним можливість обирати військову частину, де вони хочуть служити, минаючи ТЦК та СП. Командири військових частин можуть направляти кандидатів на проходження ВЛК. А Генеральний штаб ЗСУ має визначити список військових частин, командири яких зможуть призивати добровольців до себе на службу.

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У Полтавському ОТЦК також розповідали, чому військові з ТЦК для вручення повісток виходять на вулиці та які є способи поповнення Збройних Сил України. Зауважимо, що згідно із новим законом про вдосконалення мобілізації (№ 3633-ІХ) військовозобов’язані повинні постійно мати при собі військово-облікові документи та пред’являти їх разом з документом, що посвідчує особу. А у співробітників ТЦК є право вимагати від чоловіків віком від 18 до 60 років показати свої військово-облікові документи.