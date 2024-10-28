В Україні подовжать дію воєнного стану та мобілізацію: комітет Ради підтримав законопроєкти

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки під час засідання ухвалив законопроєкти про подовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.
Про це повідомив у своєму Telegram народний депутат Ярослав Железняк .
За його словами, вже завтра їх має затвердити парламент. Це буде 13-те голосування за продовження воєнного стану та загальної мобілізації.
Нагадаємо, 23 липня Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану до 9 листопада.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.