В Україні подовжать дію воєнного стану та мобілізацію: комітет Ради підтримав законопроєкти

Сьогодні, 21:30 Переглядів: 100

Це буде вже 13 рішення щодо подовження воєнного стану та загальної мобілізації

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки під час засідання ухвалив законопроєкти про подовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

Про це повідомив у своєму Telegram народний депутат Ярослав Железняк .

— Комітет ВРУ з нацбезпеки підтримав закони № 12152 та № 12151 про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року. На 90 днів, - повідомив народний депутат.

За його словами, вже завтра їх має затвердити парламент. Це буде 13-те голосування за продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Нагадаємо, 23 липня Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану до 9 листопада.