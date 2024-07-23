Воєнний стан та мобілізацію в Україні знову продовжили

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Продовжують і воєнний стан, і мобілізацію в Україні уже 12-й раз

В Україні ще на 90 днів прожовжили дію воєнного стану та мобілізації. Про це у своєму телеграм-кналі написав народний депутат Ярослав Железняк.

«За» проголосували 338 народних депутатів із 353 присутніх.

Парламент підтримав продовження дії воєнного стану на 90 днів. Відповідно з 12 серпня до 9 листопада, — пише Железняк.

Тепер відповідні законопроєкти має підписати Президент України Володимир Зеленський.

Також Ярослав Железняк додає, що депутати проголосували за продовження воєнного стану і мобілізації уже 12-й раз.

Нагадаємо, у квітні президент Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроєкти щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації до 11 серпня.