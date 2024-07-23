Воєнний стан та мобілізацію в Україні знову продовжили

В Україні ще на 90 днів прожовжили дію воєнного стану та мобілізації. Про це у своєму телеграм-кналі написав народний депутат Ярослав Железняк.
«За» проголосували 338 народних депутатів із 353 присутніх.
Тепер відповідні законопроєкти має підписати Президент України Володимир Зеленський.
Також Ярослав Железняк додає, що депутати проголосували за продовження воєнного стану і мобілізації уже 12-й раз.
Нагадаємо, у квітні президент Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроєкти щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації до 11 серпня.
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