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У Кременчуці планують змінити тариф на постачання технічної води для підприємств

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 112

Вартість 1 куб.м може складати понад 10 грн

Для кременчуцьких підприємств усіх форм власності влада планує змінити тариф на послугу з постачання неочищеної (технічної) води. Про це стало відомо з рішення виконавчого комітету, який оприлюднили на сайті Кременчуцької міської ради. 

У документі вказано, що за 1 куб.м підприємства платитимуть 8 грн 65 коп. без податку на додану вартість (ПДВ), або 10 грн 38 коп. з ПДВ. 

Нагадаємо, 28 травня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові тарифи для комунального підприємства «Кременчукводоканал». Водночас тарифи для населення залишаються на рівні 24 лютого 2022 року. 

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Автор: Телеграф Джерело фото: Сьогодні | Питна вода
Теги: технічна вода
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