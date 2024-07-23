У Кременчуці планують змінити тариф на постачання технічної води для підприємств

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 112

Для кременчуцьких підприємств усіх форм власності влада планує змінити тариф на послугу з постачання неочищеної (технічної) води. Про це стало відомо з рішення виконавчого комітету, який оприлюднили на сайті Кременчуцької міської ради.

У документі вказано, що за 1 куб.м підприємства платитимуть 8 грн 65 коп. без податку на додану вартість (ПДВ), або 10 грн 38 коп. з ПДВ.

Нагадаємо, 28 травня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові тарифи для комунального підприємства «Кременчукводоканал». Водночас тарифи для населення залишаються на рівні 24 лютого 2022 року.