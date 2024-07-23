Терміново потрібні ліки для бійців на передову

Нашим військовим з 54 ОМБР, які знаходяться на донецькому напрямку, дуже потрібна термінова допомога.

— Відкриваємо терміновий збір на ліки. Дуже потрібні антибіотики, протизапальні, анальгетики. Це все на нуль. Туди, де зубний біль полегшить тільки таблетка — стоматологів там немає. Туди, де після поранення одразу треба випити ліки з піл-паку, аби одразу надати собі першу допомогу. Будь ласка, по можливості долучіться — купіть будь-які ліки зі списку або допоможіть фінансово, — звертається волонтерка з Кобеляк Марина Сідаш.