Терміново потрібні ліки для бійців на передову

Медикиня Ірина Строчка звертається по допомогу для бійців 54 ОМБр. Волонтери оголошують терміновий збір
Нашим військовим з 54 ОМБР, які знаходяться на донецькому напрямку, дуже потрібна термінова допомога.
— Відкриваємо терміновий збір на ліки. Дуже потрібні антибіотики, протизапальні, анальгетики. Це все на нуль. Туди, де зубний біль полегшить тільки таблетка — стоматологів там немає. Туди, де після поранення одразу треба випити ліки з піл-паку, аби одразу надати собі першу допомогу. Будь ласка, по можливості долучіться — купіть будь-які ліки зі списку або допоможіть фінансово, — звертається волонтерка з Кобеляк Марина Сідаш.
Потреба в ліках:
- Кетанов таблетки
- Кетанов розчин для ін'єкцій
- Моксифлоксацин таблетки
- Мелоксикам таблетки
- Кеталонг таблетки
- АЦЦ ЛОНГ 600 шипучі таблетки
- Лоперамід
- Інгаліпт спрей
- Льодяники від кашлю
- Льодяники від болю в горлі
- Ацетилсаліцилова кислота
- Краплі від нежитю
- Цитрамон
- Диклоберл розчин для ін'єкцій.
— Будь ласка, підтримаймо разом тих, хто захищає нас! — звертається волонтерка.
Реквізити рахунку
Отримувач СІДАШ МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
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