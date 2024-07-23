Світ накрила потужна магнітна буря: фахівці попереджають про порушення роботи радіозв'язку

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 97

Також спалахи на Сонці можуть впливати і на самопочуття людей

Світ накрила потужна магнітна буря. Завтра ж, 24 липня, очікується пік її активності. Такі дані наводить портал Meteoagent.

Сьогодні та кілька попередніх дні К-індекс (показник, який характеризує геомагнітну активність і класифікує геомагнітні бурі) показував 5 балів, проте завтра підніметься до 6 балів.

Фахівці попереджають, що у ці дні можуть спостерігатися порушення роботи радіозв’язку, авіації та супутників.

Крім того, у дні потужних магнітних бур метеочутливі люди можуть спостерігати погіршення самопочуття — головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.

Щоб уберегтися від впливу магнітних бур, фахівці радять відмовитися від алкоголю, частіше гуляти на свіжому повітрі, їсти більше фруктів та овочів, налагодити режим сну та менше користуватися телефонами та комп'ютерами.

Нагадаємо, раніше ми писали поради лікарів про те, як діяти людям, якщо вони відчувають вплив магнітних бур.