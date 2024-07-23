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Влада планує продовжити перекриття руху по провулку Грушевому

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 160

Дорогу перекрили через аварійну ситуацію, що виникла на магістральній тепловій мережі

Рух машин по провулку Грушевому (на ділянці від вулиці Республіканської до будинку № 2-А на провулку Грушевому) планують обмежити до 30 серпня. Про це стало відомо з рішення виконавчого комітету, який оприлюднили на сайті Кременчуцької міської ради. 

Відомо, що раніше обмеження на рух цією ділянкою дороги встановили до 31 липня. Дорогу перекрили через аварійну ситуацію, що виникла на магістральній тепловій мережі.

Нагадаємо, у Кременчуці на півтора місяця перекрили рух вулицею Нескорених на ділянці між вулицями Кооперативною та Юрія Кондратюка. Про це стало відомо 11 липня на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

Попередньо рух на цій ділянці мали б перекрити до 17 вересня.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: перекриття руху
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