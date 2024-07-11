У Кременчуці тимчасово обмежать рух вулицею Нескорених: комунальники проводитимуть ремонтні роботи

У Кременчуці на півтора місяця перекриють рух вулицею Нескорених на ділянці між вулицями Кооперативною та Юрія Кондратюка. Про це стало відомо 11 липня на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.
Попередньо рух на цій ділянці мали б перекрити до 17 вересня, проте міський голова Віталій Малецький вніс свою пропозицію.
Мер також додав, що при спрямування усіх зусиль на ремонт цієї вулиці, то в терміни мають вкластися. Усе необхідне фінансування також комунальникам виділять у повному обсязі: коштами й паливом міська влада їх забезпечить.
Тож представники виконкому ухвалили рішення завершити ремонтні роботи на вулиці Нескорених між вулицями Кооперативною та Юрія Кондратюка до 31 серпня.
Нагадаємо, у Кременчуці продовжили перекриття вулиці Шевченка та перехрестя з Троїцькою до 13 липня.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.