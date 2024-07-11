У Кременчуці тимчасово обмежать рух вулицею Нескорених: комунальники проводитимуть ремонтні роботи

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Рух перекриють га півтора місяця на ділянці від вулиці Кооперативної до вулиці Юрія Кондратюка

У Кременчуці на півтора місяця перекриють рух вулицею Нескорених на ділянці між вулицями Кооперативною та Юрія Кондратюка. Про це стало відомо 11 липня на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

Попередньо рух на цій ділянці мали б перекрити до 17 вересня, проте міський голова Віталій Малецький вніс свою пропозицію.

— У мене пропозиція встигнути до 1 вересня для того, щоб ми пустили туди громадський транспорт. Можливо навіть встигнемо тролейбус, якщо зупинки зробимо і кармани заїзні. І щоб у нас діти, які поїдуть навчатися в школи, в університети мали можливість користуватися громадським транспортом за звичним маршрутом, — заявив Малецький.

Мер також додав, що при спрямування усіх зусиль на ремонт цієї вулиці, то в терміни мають вкластися. Усе необхідне фінансування також комунальникам виділять у повному обсязі: коштами й паливом міська влада їх забезпечить.

— Працівники ШРБУ якщо хочуть, то і о 7.30, і о 7.40 можуть почати працювати. Тому давайте й ми будемо допомагати. Ми готові з Юрієм Васильовичем (Проценком — ред.) прийти там попрацювати: плитку класти — це з нескладно, — додав міський голова.

Тож представники виконкому ухвалили рішення завершити ремонтні роботи на вулиці Нескорених між вулицями Кооперативною та Юрія Кондратюка до 31 серпня.

Нагадаємо, у Кременчуці продовжили перекриття вулиці Шевченка та перехрестя з Троїцькою до 13 липня.