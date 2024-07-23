Потрапив у полон у перші дні війни: минулого тижня додому повернувся нацгвардієць із Глобинської громади Олександр Синяков

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 482

Наразі військовий перебуває у госпіталі, із ним працюють психологи та медики

Минулого тижня, 17 липня, відбувся черговий обмін військовополоненими, в результаті якого додому повернулися ще 95 українських захисників. Серед них — і нацгвардієць із Кременчуччини Олександр Синяков. Про життєвий шлях звільненого бійця розповіли у Глобинській громаді, звідки Олександр родом.

Народився Олександр 5 серпня 2000 року у селі Опришки на Глобинщині. Тож звільнення з полону можна вважати подарунком захисникові на день народження, кажуть у громаді. навчався у місцевій школі, потім вступив до Кременчуцького національного університету імені Остроградського. Далі були строкова служба, контракт у ЗСУ та служба у лавах Національної гвардії України.

У Глобинській громаді кажуть, уже у 2021 році військовий мав звання учасника бойових дій — брав участь у військових операціях на Донеччині та Луганщині, служив навідником зенітного артилерійського взводу.

У полон військовий потрапив у перші дні повномасштабного вторгнення — 1 березня 2022 року.

В нелюдських умовах та у повній невідомості щодо майбутнього хлопцеві довелося провести понад 2 роки. Вижити допомагала лише непереможна віра! — пишуть у Глобинській громаді.

Мешканці громади кажуть: повідомлення про повернення Олександра стало найочікуванішою та найрадіснішою звісткою для родини та усього села.

На фото Олександр третій справа

Нині військовий разом з побратимами перебуває в госпіталі. Зі звільненими захисниками працюють психологи, медики, офіцери й підрозділи соціального супроводу — надають усю необхідну допомогу.

Мати Олександра провідувала сина у медичному закладі. Говорить, із 74 кг ваги у нього лишилося 54 кг. Турбують бійця і набуті захворювання, тож попереду його чекає довготривале лікування, відновлення та реабілітація.

Радіємо всією громадою за Олександра, його матусю, молодшу сестричку, дідуся та бабусю! Повернення військовополоненого додому насправді визначна подія! Прагнемо думками і молитвами, щоб так сталося з кожним нашим захисником. Чекаємо і віримо! — пишуть мешканці Глобинщини.

Нагадаємо, 17 липня із російського полону до України повернулися військові Збройних сил України, нацгвардійці, моряки, тероборонівці та прикордонники. Це був 54-й обмін полоненими від початку повномасштабного вторгнення. Додому уже вдалося повернути 3405 людей.