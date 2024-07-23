Новий навчальний рік триватиме до 30 червня — постанова Кабміну

Кабінет міністрів України визначив початок і кінець навчального року в загальній середній школі. Навчання у школярів має розпочатись 2 вересня і завершитись 30 червня 2025 року. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своєму телеграм-каналі 23 липня.
Нагадаємо, 5 липня міська влада анонсувала варіант навчального процесу з 1 вересня. Можливо, що діти навчатимуться у суботу і матимуть 56 діб канікул взимку.
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