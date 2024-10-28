Солдат роти охорони Полтавського ТЦК розповів, через що довелося пройти йому та його побратимам

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«Зараз дивлюся на тих чоловіків, які заявляють, що «не народжені для війни»… Але солдатами не народжуються, ними стають», - зазначає солдат Дмитро Гонтарь

Солдат роти охорони Полтавського ТЦК Дмитро Гонтарь до того, як навесні цього року повернувся з фронту до рідної Полтави пройшов бої у складі окремого зведеного штурмового підрозділу «Одін» ТЦК Полтавщини на Бахмутському та Лиманському напрямках, а також в Авдіївці.

Про бойовий шлях воїна з Полтавщини та його міркування з деяких резонансних соціальних питань розповіла пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП.

У дитинстві син кадрового військового Дмитро Гонтар мріяв стати професійним військовим, служити в у ДШВ чи морській піхоті. Зі школи готувався до цього: бігав кроси, стріляв з пістолета та автомата, навіть навчився мотати онучі. Та поступився матері, яка дуже просила, щоб цього не робив, бо боялася за його життя.

Після школи він відслужив строкову службу в повітряно-десантних військах, звільнився з армії та обрав для себе професію бодигарда. Охороняв політиків, бізнесменів, спортсменів. Зізнається, що в період проведення АТО хотів мобілізуватися, та не пройшов медкомісію через проблеми зі здоров’ям. Згадує, що хірург після чотирьох операцій якось сказав йому: «Тобі не можна у військо, бо ти не помреш від поранення — можеш раніше померти від тромбу».

Тому Дмитро допомагав ЗСУ іншим шляхом — активно волонтерив, їздив на Донеччину, привозив необхідні для своїх колишніх товаришів-десантників речі.

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А у 2022 році, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, працював у Києві і мав усі шанси виїхати за кордон разом зі своїми підопічними. Але відмовився від реальних пропозицій.

Повернувся у Полтаву і 1-го квітня 2022 року прийшов у Полтавський районний ТЦК та СП з вимогою, щоб його записали до лав окремого зведеного штурмового підрозділу «Одін». Він знав багатьох з тих, хто вже служив у цьому підрозділі — кум Юрій Левковський, друзі дитинства, та інші вмотивовані на захист України чоловіки. З командиром підрозділу Олександром Логвиненком він теж був давно знайомий, і поважав його як людину і як воїна — тому без вагань став під його командування.

— Полковник Логвиненко зробив усе, щоб у нас були найкращі інструктори. З нас готували штурмовиків. Ми свідомо на це пішли, бо розуміли, що треба їхати і навалювати окупантам . З араз дивлюся на тих чоловіків, які заявляють, що « не народжен і для війни » , і що « я не хочу йти та помирати » . Так я теж не хочу помирати на війні! Але усім кажу: мені 50, я робив і буду робити все, що можу, щоб захистити своїх. І зараз, якщо росіяни попруть на Полтаву, я візьму в руки автомат і робитиму те, чого навчився. Адже солдатами не народжуються, ними стають , — каже Дмитро.

Після декількох тижнів інтенсивних тренувань у навчальному центрі ЗСУ воїни окремого зведеного штурмового підрозділу «Одін» повернулися в рідну Полтаву, щоб зібратися, та вже наступного дня вирушили для виконання бойових завдань на Бахмутський напрямок. Прибувши на місце, одразу висунулися на позиції. Під ворожими обстрілами облаштовували окопи, в яких ховалися від дронів та снайперів. Ті умови Дмитро Гонтарь називає «спокійніші» порівняно з наступним завданням, яке отримали — поблизу Зайцевого. Там, згадує, були дуже важкі бої, а останній запам’ятався найбільше — тоді вже встигли попрощатися один з одним.

— Юра Левковський подарував одному хлопцю життя. Той мав залишатися, а ми — виходити. Та у хлопця була проблема зі спиною. І кум сказав, щоб хлопець на псевдо « Голка » виходив разом з усіма, а він залишиться. Звісно, я не міг кума кинути і залишився з ним . Нас шестеро було там, коли над окопом зависнув ворожий дрон. Я зрозумів, що зараз почнеться. Кричу куму: « Діставай гранати, швидше! ». Тільки ми встигли зайняти позиції , як на нас пішли « вагнера » . Не якісь там « чмобіки » , а десантники зі спецпідготовкою, добре упаковані. Бій тривав хвилин 50, хоча мені здалося тоді що це було дуже швидко. Коли все стихло, я підняв очі, а навколо нашого окопу висить величезна хмара диму і пилу. Ми росіянам наваляли добряче: коли ми всі шестеро виходили, я подивився, а в них там валялися « двохсоті » , багато крові та використаних турнікетів , - розповів Дмитро Гонтарь.

Він згодує, що тоді бійці загону «Одін» воювали разом з підрозділами 72-ї окремої механізованої бригади мені Чорних Запорожців. Дмитро згадує про «чорних запорожців», як про дуже мужніх та вправних воїнів. Тим цінніше для нього та його побратимів була оцінка звитяги його підрозділу з їх боку. Коли вийшли з бойових, від «чорних запорожців» отримали щире визнання та подяку.

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Після тих боїв було декілька днів перепочинку у Полтаві, а потім майже місяць виснажливих тренувань у навчальному центрі, де бійці його підрозділу вдосконалювали навички та проводили бойове злагодження.

Потім їх відправили виконували бойові завдання на Чернігівщину поблизу з державним кордоном. Задачею було виявляти та знищувати ворожі ДРГ.

— Роботи теж вистачало, – коротко каже солдат.

А невдовзі окремий зведений штурмовий підрозділ «Одін» перекинули на передову в ліс на Лиманському напрямку. Ці бої Дмитро згадує, як дуже важкі.

— Коли заходили на позицію, від транспорту йшли декілька кілометрів розбомбленим лісом. Над головою кружляли дрони. Нам сказали, що там 19 ворожих бойовиків російської спецури. Наша задача була зайти, зав’язати бій та вибити противника, потім закріпитися й втримати позиції. Розвідник, який нас вів, просто падав з ніг від утоми. Тому останню ділянку шляху йшли без нього, відправили хлопця назад. Нас вів наш командир з позивним « Рекрут » . Сказав, що ми мабуть будемо всі 200, але мусимо йти, виручати пацанів — було чутно, що бій вже почався. І от ми виходимо на галявину — красивий ліс, сонце світить, а навколо все гуде та вибухає. Ми заскочили й зайняли оборону. По на м працював ворожий снайпер, який поранив трьох побратимів. І в тому числі мого кума Юрія. Під свистом куль поліз його витягувати, прикривав собою та вів вогонь. Затяг його за бруствер й разом з медиком наклали турнікет та тампонували рани , - згадував Дмитро Гонтарь.

Він розповів, що одному бійцю дуже сильно поранило спину. Йому надали першу допомогу, але була потрібна термінова евакуація. А транспорт під таким вогнем туди б не доїхав.

— Я їх трьох повів - ніс їхню зброю. Кум дорогою почав вже « губитися » — багато крові втратив. Прощався зі мною, просив підтримувати його родину. А я психанув і розтормошив його… У мене була радіостанція, я дуже просив транспорт. Не знаю як, але ми пройшли ці кілометри — евак аційна автівка вже чека ла… Коли ти відчуваєш, що за тобою йде побратим, який тебе винесе — навчений, який, раптом що, накладе тобі турнікет і допоможе — це одне. А коли ти йдеш сам — ти знаєш, що ти йдеш у безодню. Мені пощастило: я з кумом постійно — з ним ми пройшли 90-ті, товаришуємо більше 30 років, – каже солдат роти охорони Полтавського районного ТЦК та СП 50-річний Дмитро Гонтарь.

Переконавшись, що його побратимів повезли в госпіталь, Дмитро повернувся на КСП. Залишив зброю поранених та отримав завдання доставити боєкомплект на позицію. Завантажив усе в машину та поїхав. У визначеному місці вже чекав командир з побратимом — разом з ними донесли БК на позицію і Гонтарь залишився там.

Ціною неймовірних зусиль та втрат його взводу вдалося закріпитися та утримували позицію «Морпіх» — солдат називає її найскладнішою на тому напрямку. Бо ворог майже безперестанно намагався їх вибити. Українські воїни трималися на силі волі. За декілька діб могли собі дозволити відпочити хіба по 10-15 хвилин, розстеливши каримати на землі в окопах.

— Там окопи були по коліно. І Док каже, що треба йти копати СП-шку. А в мене якась чуйка була. Кажу, ви й діть, а я вас охоронятиму. І ось « Рекрут » нахиляється, лунає постріл і я бачу, як куля пішла рикошетом по соснах. Кричу « Снайпер! » , всі падають і чую, що « Рекрут » повідомляє, що він « тр ьохсотий» . Ну, я навалив в бік снайпера з автомата, потім відклав зброю, перехрестився і пішов витягати командира. А він 115 кг вагою. Витягли, перев’язали і хлопці його лісом понесли на ношах на евакуацію , - згадує солдат той бій.

Бійці підрозділу «Одін» ще два дні утримували позицію — поки їх не замінили.

— Де б не був « Одін » , як би важко не було, ми ніколи жодної позиції не здали. Але загинуло багато наших. Тому що ворог дуже сильний — вміють вони, с*ки, воювати , — зазначає Дмитро Гонтарь .

Воїн розповів, що в запалі боїв контузії мало хто рахує — якщо можеш тримати зброю в руках і бачиш куди стріляти — люди тримаються. Але коли виходили, по них ворог гатив з усього, що мав, хоч дійшли усі без втрат, але отримали сильні контузії. Він сам вже й не пам’ятає, як дійшов до медичного евакуатора — ледь не втрачав свідомість. Останній спогад — як його швидко завантажують у автівку.

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Опинився у госпіталі, де довелося звертатися до хірурга — коли витягував «Рекрута», пошкодив собі суглоб.

Потім була рідна Полтава — повернулися, щоб поховати полеглих, віддавши військові почесті. А далі — знову кордон. Невдовзі їх перекинули на Авдіївський напрямок, де взимку тримали позиції «на дачах».

— Там теж добре себе показали. Мені за себе і побратимів не соромно, — каже військовий.

Навесні 2024 року окремий зведений штурмовий підрозділ «Одін» повернувся до Полтави. Після довгих боїв військові пройшли лікування та реабілітацію, а зараз виконують завдання в ТЦК та СП. Адже окремий штурмовий загін повністю складався з військовослужбовців територіальних центрів комплектування Полтавщини.

— Я контужений, у мене з ногами великі проблеми. А досі знаходяться люди, які примудряються мені сказати, що я з перших днів « купив собі тепленьке місце в ТЦК » . Пропоную таким спочатку пройти два роки того, через що ми, « районні тецекашники » , пройшли. А потім, як повернуться, ми поговоримо про враження. Ну да, я може на вигляд і не рейнджер. Але я всерйоз готувався — дошкуляв інструкторам питаннями, навіть до дрібниць — яку термобілизну брати, на якому боці ніж носити, де і як кріпити турнікети. Я готувався, бо був налаштований вижити. І я вижив , — зазначає Дмитро Гонтарь.

Зараз в ТЦК та СП він виконує обов’язки у складі почесної варти. Це, зізнається, найважче - розуміти, скільки життів українців забрала Росія. Окрім того, його робота — це спілкування з мобілізованими чоловіками, які готуються до відправки в навчальні центри.

— Погодувати, організувати побут хлопців, які готуються їхати на навчання. Поговорити з ними, щоб вони не боялися, підняти їх моральний дух. Кажу всім, що треба не боятися, а добре вчитися. Тому що ми протистоїмо добре навченій регулярній російській армії. Війна триває 11-й рік, і тому кожен українець вже мав час підготуватися. Раджу усім: тренуйтеся, навчайтеся медицини та поводженн ю зі зброєю. Бо може так статися, що окупанти дійдуть сюди. І тоді у вас не буде виправдань — бронь чи відстрочка, мова йтиме про фізичне виживання вас та ваших близьких. У перші дні в Києві я бачив, як люди хапали будь-яку зброю — рушниці, пістолети та навіть ножі, і об'єднувалися, рішуче йшли бити росіян практично з голими руками. У нас зараз є зброя, але дуже не вистачає цієї єдності та рішучості. Не бійтеся, вчіться та приходьте, допоможіть нам. Щоб ми з вами потім з чистим сумлінням усі разом святкували Перемогу , — закликає воїн.

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