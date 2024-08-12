«Інколи чую, як мені плюють у спину», — військовий Богдан, який побував у пеклі війни, отримав державну нагороду

Вчора, 18:07 Переглядів: 1 113 Коментарів: 2

Богданові Печенюку 24 роки. З них три роки він носить військову форму. Ще рік брав активну участь у бойових діях — звільняв території України від окупантів. Отримав контузію та поранення, ледь не втратив руку. Нині військовий отримав державну нагороду, але говорить: найважливіше те, що лишився живий. А медаллю здоров’я та загиблих побратимів не повернеш…

Сьогодні, 12 серпня, військовий із Кременчуччини Богдан Печенюк отримав державну нагороду — орден «За мужність» III ступеня. Нині військовослужбовець служить при Кременчуцькому РТЦК, а на початку повномасштабного вторгнення понад рік брав участь в активних бойових діях. Потім були контузії, тяжке поранення та лікування у шпиталях.

Богдан радий, що вийшов із пекла війни живим і може бачити зараз усміхнених дітей, заради яких воював, на вулицях міста. Проте йому часто буває соромно за тих, хто ухиляється від військової служби та зневажливо ставиться до військових.

«Нас крили всім букетом»

Зараз Богданові 24 роки. У 20 років він рік відслужив на строковій службі, рік побув вдома, а далі — повномасштабне вторгнення. У перші дні він пішов на фронт добровольцем: приєднався до лав 30-ї окремої механізованої бригади. Був на позиціях поблизу Горлівки та Зайцевого, Костянтинівки та Бахмута, Білогорівки, Богданівки та Другої Миколаївки. Саме там, розповідає, пережив разом із хлопцями 7-денний артилерійський обстріл. У той час під час евакуації поранених побратимів і отримав контузію та поранення.

— Ми знаходилися на точці евакуації, поранених хлопців витягували. А по нас у цей час працювали й САУшки (самохідна артилерійська установка — ред.), і танчики, і 120-тим мінометом, І АГСом (станковий автоматичний гранатомет — ред.) нас крили — увесь букет був.

Після цього військовий довго лікувався по госпіталях — зразу їх евакуювали в Дніпро, потім були Вінниця, Львів та Чернівці. Саме там Богдан пробув найдовше — близько 4 місяців.

Потім повернувся до пункту постійної дислокації своєї військової частини, певний час служив там, потім подав документи на військово-лікарську комісію. ВЛК визнали тяжке поранення, і позаяк після цього чоловік не міг виконувати тяжких навантажень пораненою рукою, його наказом перевели на службу до Кременчуцького РТЦК.

Ситуація з рукою — одна на мільярд

Богдан говорить: день, коли був поранений, не забуде ніколи. Це сталося напередодні дня народження його племінника.

— І воно у мене тепер так у голові вклалося. Інколи й хотів би забути — а воно не забувається…

Військовий отримав сильне осколкове поранення в руку, але йому дивом пощастило, що практично не зачепило нерви — інакше міг би лишитися без руки.

— Уламок зачепив кістку і роздробив її, були дуже сильно пошкоджені м’язи, трицепс, втратив дуже багато крові. Лікарі рятували руку дуже довго — було 4 операції, і навіть була ймовірність, що доведеться ампутувати. Рана була дуже глибока, і те, що нерви майже не зачепило — це ситуація одна на мільярд.

За словами Богдана, лікарі по Україні — найкращі. Що бойові медики, що на місцях — миттєво виконують свої завдання, надають усю необхідну допомогу. І саме їхня робота й зберегла йому руку.

«Нас теж треба міняти, ми ж не безсмертні»

У ТЦК Богдан служить на контрольно-пропускному пункту — надає відвідувачам усю необхідну допомогу, розповідає, у який кабінет із яким питанням звертатися цивільним та військовим. Говорить: те, що кажуть, ніби у ТЦК когось утримують проти їх волі — неправда.

— У нас годують і призовників, і тих, хто дані приходить оновлювати, хто на ВЛК направлений, кого поліція з розшуку привозить. Багато хто з їхніх рідних скаржиться на те, ніби чоловіків утримують тут проти їх волі чи відношення якесь погане. Я вам так скажу: я зустрічаю набагато гірше відношення до себе від цивільних. У нас є багато поранених хлопців, які перевелися із бойових позицій у роту охорони, несемо тут далі свою службу. Й іноді буває дуже важко за те, що ти два роки там прогнив, а тут на тебе стільки бруду виливають… Я от інколи їду в тролейбусі, дивлюся на дітей і радію, що вони можуть щасливо зараз жити. А потім виходжу із цього тролейбуса — і чую, як мені позаду плюють у спину…

Військовий каже, не усім потрібно бути штурмовиками. Якщо чоловік розбирається в комп’ютерах, то він може займатися програмуванням, прошивати чи збирати квадрокоптери. Говорить, таких фахівців зараз теж бракує.

— Я розумію — це війна, ризик великий, люди помирають. Але нас теж треба розуміти: ми не постійні, не безсмертні. Нас теж потрібно міняти.

Найкращий оберіг — дитяча іграшка і побратими поруч

Військовий розповів нам, що йому допомагало триматися у найтяжчі моменти на війні — янгол, сплетений дитячими руками, який завжди носив біля серця під бронежилетом, та браслети, теж від дітей.

— Нашій бригаді волонтери привозили смаколики різні й у тому числі й подарунки від дітей. Це були малюнки, листи, янголи ручної роботи — дрібнички всілякі. Але ми усе це дуже берегли. Хтось із хлопців листи собі під бронепластини ховав, хтось іконки дитячі, хтось браслети одягав. Це було дуже приємно. Ми усе це берегли. А ці дитячі дрібнички берегли нас.

Богдан каже, ставлення дітей до військових зовсім інше, ніж у дорослих.

— Діти — це святе. Це наше нове покоління. І те, що вони для нас робили — це найкращий, найдостойніший оберіг.

А ще військовий дуже шкодує, що під час поранення та евакуації втратив того дитячого янгола. Каже, зрізали бронежилет — і він десь загубився. А так би зберігав цього янгола й досі.

Шкодує захисник і за своїми побратимами, яких, на жаль, уже немає серед живих. Говорить, під час служби не було бажання робити ніяких фотографій, та й взагалі хотілося б усе те забути…

— Якою б людина міцною не була — а спогади нікуди не дінуться. Я от інколи згадаю своїх хлопців, яких уже немає, і задаю собі питання: чому я лишився живий, а вони ні? То, виходить, і вони були моїм оберегом…

«Цією медаллю нічого не повернеш»

Орден «За мужність» III ступеня Богдан отримав за штурм села Миколаївка Друга поблизу Бахмута. Каже: чув, що його подавали у списки на нагородження, але не дуже цим цікавився і навіть не думав, що її можуть вручити.

— Я тоді ще був у бойовій бригаді, але воно мене тоді не дуже цікавило. Тому що медаллю здоров’я не повернеш, втрачених нервів не повернеш… Найголовніше те, що ти живий. І живі люди, які були поруч з тобою. Що я зараз можу зі своїми побратимами спілкуватися, бачити, як діти у парку гуляють, племінника свого радісного. Але ніхто не знає, що за цією медаллю було, яка її заслуга і скільки крові через неї пролилося…





Редакція «Кременчуцького Телеграфа» дякує Богданові за справжній патріотизм та проявлену мужність під час захисту України!