Пенсійний фонд України розширив можливості шерингу документів з додатку Дія

Список документів доповнено свідоцтвом про народження та реєстраційним номером платника податків
Пенсійний фонд України спільно з Міністерством цифрової трансформації України розширили можливості використання документів з мобільного застосунку Дія. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.
Раніше впроваджений механізм використання документів з ресурсу Мінцифри доповнено електронними копіями свідоцтва про народження та реєстраційного номера платника податків (РНОКПП), які є аналогом паперових документів.
«Відтепер за наявності свідоцтва про народження та податкового номера в Дії для отримання послуг у сервісних центрах Пенсійного фонду України можна не брати з собою не тільки ID-карту, а й ці документи», — йдеться у повідомленні.
Як скористатись шерингом документів?
Щоб скористатись можливістю шерингу, достатньо:
- відкрити свої цифрові документи в застосунку Дія,
- натиснути на необхідний документ та обрати штрихкод,
- продиктувати працівнику сервісного центру 13-значний код
- підтвердити запит на передачу даних у Дії до Пенсійного фонду України.
Після цього цифрова копія документа автоматично завантажується в інформаційну систему Фонду і працівник сервісного центру може використовувати її для подальшого опрацювання.
Шеринг цифрових документів може бути корисний при:
- призначенні/перерахунку пенсій, субсидій, пільг, страхових виплат;
- призначенні соціальних послуг;
- розв’язанні всіх питань щодо виплати призначених коштів (зміні способу виплати, зміні банківських реквізитів, переведенні пенсійної виплати за новим місцем проживання, поновленні виплати пенсії);
- виправленні/уточненні персональних даних у реєстрі застрахованих осіб;
- оформленні та отриманні пенсійного посвідчення;отриманні довідок (ОК-5,ОК-7), витягів з електронного реєстру листків непрацездатності, інших документів;
- оформленні допомоги на поховання тощо.