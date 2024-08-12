Пенсійний фонд України розширив можливості шерингу документів з додатку Дія

Вчора, 17:27 Переглядів: 231

Пенсійний фонд України спільно з Міністерством цифрової трансформації України розширили можливості використання документів з мобільного застосунку Дія. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

Раніше впроваджений механізм використання документів з ресурсу Мінцифри доповнено електронними копіями свідоцтва про народження та реєстраційного номера платника податків (РНОКПП), які є аналогом паперових документів.

«Відтепер за наявності свідоцтва про народження та податкового номера в Дії для отримання послуг у сервісних центрах Пенсійного фонду України можна не брати з собою не тільки ID-карту, а й ці документи», — йдеться у повідомленні.

Як скористатись шерингом документів?

Щоб скористатись можливістю шерингу, достатньо:

відкрити свої цифрові документи в застосунку Дія,

натиснути на необхідний документ та обрати штрихкод,

продиктувати працівнику сервісного центру 13-значний код

підтвердити запит на передачу даних у Дії до Пенсійного фонду України.

Після цього цифрова копія документа автоматично завантажується в інформаційну систему Фонду і працівник сервісного центру може використовувати її для подальшого опрацювання.

Шеринг цифрових документів може бути корисний при:

призначенні/перерахунку пенсій, субсидій, пільг, страхових виплат;

призначенні соціальних послуг;

розв’язанні всіх питань щодо виплати призначених коштів (зміні способу виплати, зміні банківських реквізитів, переведенні пенсійної виплати за новим місцем проживання, поновленні виплати пенсії);

виправленні/уточненні персональних даних у реєстрі застрахованих осіб;

оформленні та отриманні пенсійного посвідчення;отриманні довідок (ОК-5,ОК-7), витягів з електронного реєстру листків непрацездатності, інших документів;

оформленні допомоги на поховання тощо.



