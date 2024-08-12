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Пенсійний фонд України розширив можливості шерингу документів з додатку Дія

Вчора, 17:27 Переглядів: 231

Список документів доповнено свідоцтвом про народження та реєстраційним номером платника податків

Пенсійний фонд України спільно з Міністерством цифрової трансформації України розширили можливості використання документів з мобільного застосунку Дія. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

Раніше впроваджений механізм використання документів з ресурсу Мінцифри доповнено електронними копіями свідоцтва про народження та реєстраційного номера платника податків (РНОКПП), які є аналогом паперових документів.

«Відтепер за наявності свідоцтва про народження та податкового номера в Дії для отримання послуг у сервісних центрах Пенсійного фонду України можна не брати з собою не тільки ID-карту, а й ці документи», — йдеться у повідомленні.

Як скористатись шерингом документів?

Щоб скористатись можливістю шерингу, достатньо:

  • відкрити свої цифрові документи в застосунку Дія,
  • натиснути на необхідний документ та обрати штрихкод,
  • продиктувати працівнику сервісного центру 13-значний код 
  • підтвердити запит на передачу даних у Дії до Пенсійного фонду України.

Після цього цифрова копія документа автоматично завантажується в інформаційну систему Фонду і працівник сервісного центру може використовувати її для подальшого опрацювання.

Шеринг цифрових документів може бути корисний при:

  • призначенні/перерахунку пенсій, субсидій, пільг, страхових виплат;
  • призначенні соціальних послуг;
  • розв’язанні всіх питань щодо виплати призначених коштів (зміні способу виплати, зміні банківських реквізитів, переведенні пенсійної виплати за новим місцем проживання, поновленні виплати пенсії);
  • виправленні/уточненні персональних даних у реєстрі застрахованих осіб;
  • оформленні та отриманні пенсійного посвідчення;отриманні довідок (ОК-5,ОК-7), витягів з електронного реєстру листків непрацездатності, інших документів;
  • оформленні допомоги на поховання тощо.


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Автор: Мирослава Українська
Теги: ПФУ Міенцифри шерінг документи Дія
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