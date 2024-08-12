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Спорт, Полтавщина

Ветерани війни з Полтавщини стали призерами на всеукраїнському змаганні

Вчора, 17:02 Переглядів: 263

У доробку спортсменів — «золото» і «срібло»

Семеро представників Полтавщини взяли участь у змаганнях «Сильні України» серед ветеранів війни та військовослужбовців із адаптивних видів спорту. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації. 

Змагання відбулись 10 серпня у місті Звягель. Юрій Сиров здобув «золото» у жимі лежачи, жимі гирі сидячи, ейробайку. Спортсмен посів друге місце у веслуванні на тренажері.

Олександр Алифіров отримав золоту медаль у веслуванні на тренажері та 2 місце в ейробайку.

Нагадаємо, З 30 травня по 2 червня у Києві проходили національні змагання з адаптивних видів спорту серед поранених військовослужбовців та ветеранів війни — Ігри Нескорених. Цьогоріч у них взяла участь рекордна кількість учасників — 329 військовослужбовців та ветеранів й ветеранок з усієї України, які отримали травми, поранення чи захворіння, під час виконання службових обов’язків у зоні ведення бойових дій. Серед них було 15 ветеранів на візках та понад сотні з ампутованими кінцівками.

Ветерани представляли кожну область України. З Полтавщини було троє військовослужбовців та десятеро ветеранів. У двох з них «Кременчуцький Телеграф» взяв інтерв’ю.


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Автор: Вероніка Білодід
Теги: ветерани
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