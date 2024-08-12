Полтавська ОВА збудувала фортифікаційні споруди на Донеччині без жодних переплат — Пронін

Вчора, 18:13 Переглядів: 443

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін прокоментував розслідування Бюро економічної безпеки щодо ймовірного розкрадання бюджетних коштів одним з обласних департаментів під час будівництва фортифікаційних споруд на Донеччині. За його словами, переплат чиновниками ОВА не було. Про це він написав на своєму телеграм-каналі 12 серпня.

У повідомленні зазначено, загальний обсяг бруса, який згадується в ухвалі було придбано на загальну суму 3 тис. 850 грн. Пронін додає, що переплата на 3 млн «очевидно неможлива».

— Всього пиломатеріали підрядник закуповував на загальну суму 1 млн 269 тис. грн, тобто на будь-які інші пиломатеріали переплата на 3 млн грн неможлива, — йдеться у повідомленні начальника ОВА.

Полтавська ОВА надіслала пакет документів із зазначенням вартості по кожній позиції на розгляд тимчасової слідчої комісії.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки Полтавщини розслідує ймовірне розкрадання бюджетних коштів, що виділялись на будівництво фортифікаційних споруд у Донецькій області. За даними слідчих, чиновники департаменту будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної військової адміністрації завдали збитків бюджету, ймовірно, на понад 3 млн гривень. Про це стало відомо з ухвали Київського районного суду Полтави, який оприлюднили 9 серпня.