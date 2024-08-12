На Миргородщині поліцейські зупинили автівку, в якій виявили сотні раків та знаряддя їх лову

Вчора, 18:45 Переглядів: 251

У Лохвиці Миргородського району учора, 11 серпня, близько 23.30 патрульні поліцейські зупинили автомобіль під керуванням 24-річного місцевого жителя, який перевозив у пакетах сотні свіжовиловлених раків, заборонені знаряддя лову та гумовий човен. Поліція розпочала розслідування.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

— Під час патрулювання у місті Лохвиці працівники групи реагування патрульної поліції виявили автомобіль ВАЗ 2103 (під керуванням місцевого чоловіка 2000 року народження), в якому знаходились пакети свіжовиловлених раків, надувний човен та заборонені знаряддя лову. Працівники підрозділу дізнання речові докази вилучили, а водні біоресурси передали для подальшої реалізації в дохід держави, - зазначив т. в. о. начальника відділення № 2 (м. Лохвиця) Миргородського райвідділу поліції Роман Горбанівенко.

За даним фактом підрозділом дізнання поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — до 3-х років обмеження волі.

Поліція нагадує, що з метою збереження та охорони популяції раків у період з 5 серпня до 20 вересня на водних об’єктах Полтавської області діє заборона на їх вилов. За вилов раків у цей період доведеться сплатити збитки у розмірі 3 332 грн за кожного виловленого рака та понести юридичну відповідальність — адміністративну чи кримінальну.