На Миргородщині поліцейські зупинили автівку, в якій виявили сотні раків та знаряддя їх лову

У Лохвиці Миргородського району учора, 11 серпня, близько 23.30 патрульні поліцейські зупинили автомобіль під керуванням 24-річного місцевого жителя, який перевозив у пакетах сотні свіжовиловлених раків, заборонені знаряддя лову та гумовий човен. Поліція розпочала розслідування.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
За даним фактом підрозділом дізнання поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — до 3-х років обмеження волі.
Поліція нагадує, що з метою збереження та охорони популяції раків у період з 5 серпня до 20 вересня на водних об’єктах Полтавської області діє заборона на їх вилов. За вилов раків у цей період доведеться сплатити збитки у розмірі 3 332 грн за кожного виловленого рака та понести юридичну відповідальність — адміністративну чи кримінальну.
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