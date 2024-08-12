Де у вівторок цілий день не буде світла: перелік адрес

Вчора, 19:15 Переглядів: 319

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 13 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 6.00 до 18.00 вул. Вадима Пугачова

вул. Героїв Крут, 2А

вул. Героїв України, 34, 40

просп. Лесі Українки, 80

просп. Свободи, 172, 172А, 172В

пров. Чарівний, 1-18. З 8.00 до 17.00 вул. Військова, 1/37-15

вул. В’ячеслава Чорновола, 29

вул. Деповська, 1-57, 56-63/5

вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16

вул. Запорізька, 7-12

вул. Козацька, 61/31-94А

вул. Космічна р-н ринку

вул. Миколи Кучми, 1/4-54, 43-72

вул. Михайлівська, 3-13

вул. Оксани Петрусенко, 18А

вул. Платухіна, 3-23

вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21

вул. Редутна, 27-37/14, 77/2, 87/26

вул. Республіканська, 98-138

вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9

вул. Сергія Кульчицького, 16-49

вул. Софіївська, 75

вул. Чумацький Шлях, 7, 9

пров. Івана Приходька, 36

пров. Михайлівський, 17-32

пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10

пров. Редутний, 10-29

пров. Сковороди, 2-8

пров. Столярний, 20-39, 32-57

туп. 1-й Деповський, 3-8

туп. 2-й Деповський, 3-7

туп. Кременецький, 3-26

туп. Степовий, 1-9

вул. Фурштадська, 1-19/25

просп. Лесі Українки, 11, 1041, 110, 118

просп. Полтавський, 5-44/2, 34-48

вул. Вільної України, 3-14. З 8.00 до 19.00 с. Потоки.

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