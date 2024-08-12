Де у вівторок цілий день не буде світла: перелік адрес

У вівторок, 13 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Військова, 1/37-15
вул. В’ячеслава Чорновола, 29
вул. Деповська, 1-57, 56-63/5
вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16
вул. Запорізька, 7-12
вул. Козацька, 61/31-94А
вул. Космічна р-н ринку
вул. Миколи Кучми, 1/4-54, 43-72
вул. Михайлівська, 3-13
вул. Оксани Петрусенко, 18А
вул. Платухіна, 3-23
вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21
вул. Редутна, 27-37/14, 77/2, 87/26
вул. Республіканська, 98-138
вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9
вул. Сергія Кульчицького, 16-49
вул. Софіївська, 75
вул. Чумацький Шлях, 7, 9
пров. Івана Приходька, 36
пров. Михайлівський, 17-32
пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10
пров. Редутний, 10-29
пров. Сковороди, 2-8
пров. Столярний, 20-39, 32-57
туп. 1-й Деповський, 3-8
туп. 2-й Деповський, 3-7
туп. Кременецький, 3-26
туп. Степовий, 1-9
вул. Фурштадська, 1-19/25
просп. Лесі Українки, 11, 1041, 110, 118
просп. Полтавський, 5-44/2, 34-48
вул. Вільної України, 3-14.
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