Де у вівторок цілий день не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 13 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

  • вул. Вадима Пугачова
  • вул. Героїв Крут, 2А
  • вул. Героїв України, 34, 40
  • просп. Лесі Українки, 80
  • просп. Свободи, 172, 172А, 172В
  • пров. Чарівний, 1-18.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Військова, 1/37-15

  • вул. В’ячеслава Чорновола, 29

  • вул. Деповська, 1-57, 56-63/5

  • вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16

  • вул. Запорізька, 7-12

  • вул. Козацька, 61/31-94А

  • вул. Космічна р-н ринку

  • вул. Миколи Кучми, 1/4-54, 43-72

  • вул. Михайлівська, 3-13

  • вул. Оксани Петрусенко, 18А

  • вул. Платухіна, 3-23

  • вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21

  • вул. Редутна, 27-37/14, 77/2, 87/26

  • вул. Республіканська, 98-138

  • вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9

  • вул. Сергія Кульчицького, 16-49

  • вул. Софіївська, 75

  • вул. Чумацький Шлях, 7, 9

  • пров. Івана Приходька, 36

  • пров. Михайлівський, 17-32

  • пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10

  • пров. Редутний, 10-29

  • пров. Сковороди, 2-8

  • пров. Столярний, 20-39, 32-57

  • туп. 1-й Деповський, 3-8

  • туп. 2-й Деповський, 3-7

  • туп. Кременецький, 3-26

  • туп. Степовий, 1-9

  • вул. Фурштадська, 1-19/25

  • просп. Лесі Українки, 11, 1041, 110, 118

  • просп. Полтавський, 5-44/2, 34-48

  • вул. Вільної України, 3-14.

З 8.00 до 19.00

  • с. Потоки.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії планові відключення
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