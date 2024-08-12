У вівторок, 13 серпня, відключень електроенергії в Україні не планується – «Укренерго»

За можливості, перенесіть користування потужними електроприладами на денні години – з 11.00 до 15.00
Завтра, 13 серпня, відключень електроенергії не планують.
Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго».
Енергетики закликають споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби.
АТ «Полтаваобленерго» повідомило, що графік погодинного відключення електроенергії застосовуватися не буде.
Нагадаємо, у вівторок, 13 серпня, в Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
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