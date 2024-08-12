У вівторок, 13 серпня, відключень електроенергії в Україні не планується – «Укренерго»

Вчора, 19:52 Переглядів: 189

За можливості, перенесіть користування потужними електроприладами на денні години – з 11.00 до 15.00

Завтра, 13 серпня, відключень електроенергії не планують.

Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго».

Енергетики закликають споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби.

— При зміні ситуації про застосування відключень буде повідомлено додатково, - зазначають в «Укренерго»

АТ «Полтаваобленерго» повідомило, що графік погодинного відключення електроенергії застосовуватися не буде.

— Шановні споживачі! 13 серпня 2024 року у Полтавській області графік погодинного відключення електроенергії застосовуватися не буде. НЕК «Укренерго» не довело ліміти споживання електричної потужності. За можливості, перенесіть користування потужними електроприладами на денні години — з 11.00 до 15.00, - закликали в АТ «Полтаваобленерго».

Нагадаємо, у вівторок, 13 серпня, в Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».