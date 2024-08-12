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З «Курська» почав, Курськом і закінчить - Володимир Зеленський про правління Путіна

Вчора, 20:28 Переглядів: 256

 

На даний час під контролем ЗСУ близько тисячі квадратних кілометрів території РФ

Президент України Володимир Зеленський сьогодні вперше прокоментував бойові дії у Курській області. Він відмітив символізм цих подій, пригадавши катастрофу підводного човна «Курськ», яке затонуло. 

Про це він повідомив під час вечірнього звернення. 

Він зазначив, що на Курщині українські війська, зокрема, контролюють райони, із яких російська армія завдавала ударів по Сумській області. Від 1 червня — це було майже 2100 атак.

- Тому наші операції — це суто безпекове питання для України, звільнення прикордоння від російських військових, — пояснив Верховний Головнокомандувач ЗСУ.

Володимир Зеленський відзначив, як Росія рухається за часів правління Путіна.

- 24 роки тому була катастрофа «Курська»  — символічний початок його правління. Зараз видно, що є фіналом для нього. І це теж Курськ. Катастрофа його війни, - сказав він.

За словами Президента України, Росія принесла війну іншим й тепер «це повертається додому». 

Про підводний човен «Курськ»

Російський атомний підводний човен проєкту 949А «Антей» затонув в Баренцовому морі 12 серпня 2000 року зі 118 членами екіпажу. Інші російські кораблі, які перебували у тому районі на навчаннях, одразу не помітили зникнення «Курська» і сприйняли вибух під водою, як частину навчань. Тільки під вечір з'ясувалося, що зник зв'язок з підводним човном, а лише наступного ранку два рятувальні батискафи спустилися на місце аварії. Через погану погоду вони не могли пришвартуватися до «Курська» протягом трьох днів. Інші країни пропонували допомогу у врятуванні екіпажу — Росія погодилася лише 16 серпня – коли на човні вже нікого не залишилося у живих.

Тоді Володимира Путіна критикували через кадри його відпочинку на Чорному морі через добу після аварії та його легковажні коментарі стосовно трагедії на ток-шоу з Ларрі Кінґом. Коли його запитали, що сталося з «Курськом», він відповів, що «Курськ потонув».

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Автор: Віктор Крук
Теги: президент Зеленский Курськ Путін ЗСУ війна Сумська область
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