Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

Студенти льотного коледжу креативно привітали кременчужан з Днем молоді - фоторепортаж

Вчора, 20:55 Переглядів: 274

 

День молоді в Україні та Міжнародний день молоді віднедавна відзначають в одну дату

Свято Міжнародний день молоді відзначають у другій декаді серпня - дату заснували на рівні ООН 1998 року. Віднедавна вона об'єднала і День молоді в Україні

Український день молоді довгий час відзначали в останню неділю червня - згідно з указом президента від 22 червня 1994 року. Після російської агресії 2014 року в Україні постало питання перенесення свята на іншу дату. Тож 2021 року згідно з новим указом президента свято перенесли. З 2022 року День молоді в Україні та Міжнародний день молоді відзначають 12 серпня.

Сьогодні в Кременчуці в Придніпровському парку студенти Кременчуцького льотного коледжу вітали молодь Кременчуччини з цим чудовим святом. Кожен з тих, хто відгукнувся, писав своє побажання молоді.

Писали багато всього. Серед побажань: натхнення, любов, вірність, людяність. Але найголовніше - Перемога і Мир!

- До нас підходило багато людей. особливо цінно, що також були люди з Донбасу, Полтави, Горлівки, Кременчуцького району. Молодим людям й дітям ми дарували повітряні кульки й підіймали настрій привітаннями. Вийшов дуже веселий молодіжний двіж, - розповіла Тетяна Булат, керівниця народного гурту "Крила" Кременчуцького льотного коледжу, організаторка заходу.
Увагу на себе студенти звертали не тільки привітаннями, але й сучасною українською музикою, яка лунала поруч. Всі бажаючи співали знайомі пісні, танцювали й вітали один одного зі святом.
 

5
Автор: Мирослава Українська
Теги: День молоді Льотний коледж
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх