Студенти льотного коледжу креативно привітали кременчужан з Днем молоді - фоторепортаж

День молоді в Україні та Міжнародний день молоді віднедавна відзначають в одну дату
Свято Міжнародний день молоді відзначають у другій декаді серпня - дату заснували на рівні ООН 1998 року. Віднедавна вона об'єднала і День молоді в Україні
Український день молоді довгий час відзначали в останню неділю червня - згідно з указом президента від 22 червня 1994 року. Після російської агресії 2014 року в Україні постало питання перенесення свята на іншу дату. Тож 2021 року згідно з новим указом президента свято перенесли. З 2022 року День молоді в Україні та Міжнародний день молоді відзначають 12 серпня.
Сьогодні в Кременчуці в Придніпровському парку студенти Кременчуцького льотного коледжу вітали молодь Кременчуччини з цим чудовим святом. Кожен з тих, хто відгукнувся, писав своє побажання молоді.
Писали багато всього. Серед побажань: натхнення, любов, вірність, людяність. Але найголовніше - Перемога і Мир!
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