Час подбати про ковдру: що потрібно зробити у серпні, щоб добре спати

Вчора, 21:44 Переглядів: 114

Ковдра — невід’ємна частина нашого комфортного сну. Але повсякденне використання ковдри зношує її, сприяє накопиченню пороху та бактерій. Дотримуючись кількох простих правил догляду за ковдрою, можна подовжити їй життя

Передусім слід зауважити, що ковдру рекомендовано чистити 2-3 рази на рік й обов’язково просушувати у серпні. На кожній ковдрі є інструкція від виробника, як правильно це робити. Якщо ж її немає, то будемо діяти залежно від наповнювача.

Ковдра силіконова та ковдра холофайберна

Дані ковдри можна легко попрати в пральній машинці. Оптимальний режим: 30-40°С, найменша кількість обертів. Краще використовувати рідкий засіб. Після прання добре струсити та поставити сушити на горизонтальну поверхню. Прямі сонячні промені вітаються. Так само доглядають за бавовняними ковдрами та ковдрами з евкаліптовим волокном.

Ковдри із вати

Не дозволяється прання, навіть замочування недопустиме, оскільки наповнювач одразу зіб’ється. Саме через непрактичність дану ковдру рідко де можна зараз зустріти. Якщо все ж таки у вас така, то суха хімчистка — ідеальний варіант для неї. Прямі сонячні промені — ще один хороший варіант чистки ковдри від небажаних бактерій.

Ковдра із пуху

Якщо інше не зазначено виробником, то прання у пральній машині допускається. Режим обираємо делікатний: температура води 30 градусів, мінімальні обороти. Далі розправляємо і ставимо на горизонтальну поверхню сушити. Щоб пух після часу висушування не збився і не втратив свого об’єму — намагайтесь підбивати ковдру.

Ковдра вовняна

Найвимогливіший виріб з усіх. Зазвичай, прання може пошкодити, але якщо виробник дозволяє, то робимо наступне.

Якщо потрібне замочування перед пранням — допускається не більше 15 хв.

Прання лише при 30 градусах в режимі для вовняних виробів.

Викручувати заборонено.

Можна додати під час прання засіб для вовняних речей — це захистить виріб від деформації.

Після прання дайте стекти зайвій воді, після цього ставте сушити.

Ці процедури треба робити влітку, коли тепло та вологість повітря низька — так ковдра швидше висохне та не набере непотрібного запаху.