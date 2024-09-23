«Не міг залишитися осторонь» — офіцер ТЦК, колишній голова райради, розповів чому став на захист України

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Юрій Марченко добровільно мобілізувався у перший день повномасштабної війни, а воювати на фронті йому довелося у складі стрілецького батальйону на Авдіївському напрямку

Капітан Юрій Марченко до початку повномасштабного вторгнення РФ не мав бойового досвіду, а строкову військову службу проходив 35 років тому — перед розпадом СРСР, наприкінці 1980-х. Втім, він добровільно пішов на військову службу у перший день повномасштабної війни — 24 лютого 2022 року.

За освітою Юрій Марченко вчитель, після кількох років роботи у школі довелося працювати в органах місцевого самоврядування, зокрема й головою Козельщинської районної ради.

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Саме у цей час, на початку 2000-х, він пройшов короткострокові курси та здобув офіцерське звання «лейтенант» за військовим фахом — офіцер з морально-психологічного забезпечення.

— Як і більшість добровольців мене спонукало усвідомлення, що треба йти захищати свою Батьківщину, власну родину. Просто не міг залишитися осторонь тієї біди, що навалилася на нашу землю, — пояснив Юрій Марченко рішення мобілізуватися.

Одразу він був призначений заступником командира роти охорони відділу Територіального центру комплектування та соціальної підтримки з морально-психологічного забезпечення в Козельщині. Та через рік за власним бажанням перевівся до лав 407-го окремого стрілецького батальйону, який тоді формувався на Полтавщині. Спершу був призначений на посаду командира стрілецької роти, а пізніше його призначили начальником розвідки батальйону.

Після трьох місяців навчання та бойового злагодження у травні 2023 року 407-й окремий стрілецький батальйон був направлений до місця виконання завдань. Перші місяці це була охорона та оборона військових об'єктів на 2-3-й лінії оборони у Харківській, Херсонській та Київській областях. А восени 2023 року батальйон перекинули на Донеччину — на Авдіївський напрямок.

— Наприкінці жовтня потрапили на Авдіївський коксохім. Я був начальником військової розвідки… Основним завданням було налагодження взаємодії з іншими підрозділами, планування розвідки, спостереження за противником та забезпечення розвідувальною інформацією командування, — розповів капітан.

По позиціях 407-го стрілецького батальйону в Авдіївці росіяни безперестанно били з мінометів, артилерії та танків, а з літаків регулярно скидали КАБи. Найважчі бої почалися наприкінці січня 2024 року, коли російські військові зайшли у тил українським підрозділам — через розгалужену систему підземних комунікацій в районі «Царської охоти». Тоді наступ вдалося відбити та були прийняті заходи, щоб більше не допустити проникнення російських сил через підземні комунікації на території заводу, розповів офіцер.

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Основний особовий склад 407-го окремого стрілецького батальйону був виведений з території коксохімічного заводу 12-13 лютого 2024 року.

— Планувалося переміщення батальйону на іншу ділянку фронту. Наш командний пункт залишався на місці. Але так склалася ситуація, що ми отримали команду на вихід. І 15 лютого почали виходили малими групами по п’ятеро — нас там залишалося 24. Далі нас підбирали автівки та вивозили в Мирноград, — згадує військовий.

Він розповів, що тоді вони виходили пішки по невідомій місцевості, під постійними обстрілами, оминаючи міни. За два дні виходу він нарахував майже 250 ударів КАБами по території заводу — російські літаки перебували в повітрі майже безперервно.

Капітану Марченко вдалося вийти з Авдіївки без поранень, проте контузій було багато — їх у тих умовах ніхто не рахував.

За його словами, було важко, але він вірив, що все закінчиться добре, намагався підтримувати зв’язок з рідними через інтернет, а побратими, які були поруч, підбадьорювали один одного.

З Мирнограда батальйон вивели на відновлення на Черкащину. Там Юрій Марченко проходив лікування після отриманих контузій та за висновками ВЛК був визнаний непридатним до проходження військової служби у бойових частинах.

Тоді він вирішив повернутися до підрозділу, з якого починав військову службу — взяв відношення та у квітні цього року був переведений до Четвертого відділу Кременчуцького ТЦК та СП в Козельщину. Очолив групу документального забезпечення.

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Наразі він займається кадровими питаннями та матеріальним забезпеченням відділу. Юрій Марченко зазначає, що для того, щоб здобути перемогу над ворогом, Збройним Силам України потрібне вмотивоване поповнення.

— Якщо не нам, чоловікам, захищати свою Батьківщину, то кому? Бо інакше ворог дуже швидко прийде сюди — на Полтавщину. Ми вже бачили, як швидко він може просуватися, коли не зустрічає спротиву, — каже офіцер.

Отримавши бойовий досвід на фронті Юрій Марченко зрозумів важливість роботи ТЦК для комплектування Сил оборони та чому ворог намагається всіляко зірвати процес мобілізації.

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— Я розумію, наскільки важлива робота територіальних центрів комплектування в питаннях поповнення Сил оборони. Однак, бачу і той інформаційний прес, який сьогодні йде проти ТЦК. Тому що завдання ворога — всілякими засобами зірвати мобілізації до лав ЗСУ. А усі ці ІПСО не лише лякають цивільних чоловіків, які в результаті всіляко намагаються уникнути мобілізації, а й демотивує воїнів, які б’ються за Україну — дехто вже 3-4 роки. А військовим теж потрібен час на відпочинок. Але ким їх замінити? Єдиний вихід — відкласти усі відмовки та кожному стати на захист України, — закликає колишній голова Козельщинської райради, а нині капітан ЗСУ Юрій Марченко.

За матеріалами Полтавського обласного ТЦК та СП.