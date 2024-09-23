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Полтавщина — у трійці областей, випускники яких складали НМТ виключно в укриттях

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 108

 

Майже кожного дня, коли на Полтавщині одинадцятикласники складали мультипредметний тест, в області оголошували повітряну тривогу

Полтавщина увійшла до трійки областей, де цьогоріч абітурієнти складали національний мультиплетний тест виключно в укриттях. Про це 23 вересня під час брифінгу розповів директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко.

Крім Полтавщини, організували безпечний простір для тестування випускників у Харківській та Сумській областях.

— В усі дні, окрім першого, коли на Полтавщині випускники складали НМТ, оголошувалася повітряна тривога. Тривала вона від кількох хвилин до понад трьох годин, — говорить Олександр Сидоренко.

Саме для того, щоб не переривати екзаменаційний процес та зайвий раз не нервувати дітей у Полтавській облвійськадміністрації спільно з обласним Департаментом освіти прийняли рішення, що увесь процес написання випускниками НМТ відразу відбуватиметься в укриттях.

Цьогоріч на Полтавщині було організовано 11 локацій, де працювали 32 тимчасові екзаменаційні центри, де діти могли складати випускний тест.

Також Олександр Сидоренко зазначив, що незабаром заклади освіти та відділи освіти громад, де такі центри були створені, а також обласний Департамент освіти та Полтавська ОВА отримають листи подяки від Харківського регіонарного центру та Міністерства освіти за проведену в рамках екзаменаційної кампанії роботу.

Нагадаємо, цьогоріч на Полтавщині для участі в НМТ зареєструвалися понад 11 тисяч випускників — це близько 86,5% від загальної кількості випускників. З наступного ж року тестування планують зробити обов’язковим для усіх одинадцятикласників.

 

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Автор: Яна Гудзь
Теги: НМТ випускники укриття
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